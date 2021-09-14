Ученые рассказали о необычных последствиях употребления кешью
14 сентября 2021, 15:21
Американские ученые обнаружили необычные последствия употребления в пищу кешью. Индийский орех способен улучшить показатели артериального давления, а также понизить уровень триглицеридов, как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition.
Согласно исследованию, у тех, кто употребляет кешью более четырех раз в неделю, риск ишемической болезни сердца снижается на 37%. Уточняется, что орех также помогает контролировать холестерин и уровень сахара в крови.
Также исследование показало, что замена 10% суточной общей калорийности сырым кешью снижает уровень инсулина в крови у людей с диабетом второго типа, пишет Мир24.
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