В Челябинской области два класса и 15 групп отправили на карантин из-за ковида

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14 сентября 2021, 07:25 Анна Семенова

Детки болеют ковидом так же, как и взрослые. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Еще 14 классов закрыли из-за вспышки ОРВИ.

Как и предрекали врачи, с началом учебного года заболеваемость в детских коллективах резко выросла. Болеют как школьники, так и детсадовцы. По области два класса – в Сосновском районе и в городе Трехгорном – уже отправили на карантин из-за контакта с больным ковидом. Учеба продолжается, но в дистанционном режиме. Среди дошкольников ситуация и того хуже: на карантине в данный момент находится сразу 15 групп.

В Министерстве образования также сообщили, что 14 классов в девяти школах закрыты из-за подъема заболеваемости ОРВИ.

Сайт «Челябинск Сегодня» приводит такую цифру: с начала учебного года в Челябинской области коронавирусом заболело уже 42 школьника.

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