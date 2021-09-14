В Челябинской области два класса и 15 групп отправили на карантин из-за ковида
14 сентября 2021, 07:25 Анна Семенова
Еще 14 классов закрыли из-за вспышки ОРВИ.
Как и предрекали врачи, с началом учебного года заболеваемость в детских коллективах резко выросла. Болеют как школьники, так и детсадовцы. По области два класса – в Сосновском районе и в городе Трехгорном – уже отправили на карантин из-за контакта с больным ковидом. Учеба продолжается, но в дистанционном режиме. Среди дошкольников ситуация и того хуже: на карантине в данный момент находится сразу 15 групп.
В Министерстве образования также сообщили, что 14 классов в девяти школах закрыты из-за подъема заболеваемости ОРВИ.
Сайт «Челябинск Сегодня» приводит такую цифру: с начала учебного года в Челябинской области коронавирусом заболело уже 42 школьника.
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