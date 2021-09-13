Еще семь школьников заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Аргументы Недели → Здоровье

13 сентября 2021, 10:56 Анна Семенова

Современные аппараты МРТ появились в Кыштыме. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

И 22 человека скончались от болезни.

Вот что говорит свежая статистика минздрава: на 13 сентября прибавилось 364 заболевших, семеро из них – школьники. Справились с болезнью за сутки 270 человек. Еще 22 человека от болезни скончались.

Ситуация с ковидом находится в Челябинской области под контролем. Постоянно поступают партии вакцины, недостатка в них нет. В выходные в ТРК области привились 987 человек.

Кроме того, сегодня в Кыштыме, в диагностическом корпусе Городской больницы, запустили новые аппараты КТ и МРТ общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Пройти обследование на современном высокоточном оборудовании кыштымцы смогут бесплатно по полисам ОМС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости