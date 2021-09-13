Доктор Бубновский о том, как подготовить организм к зиме

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 сентября 2021, 09:31

Сергей Бубновский

Сергей Бубновский рассказал «Аргументам недели» о том, как восстановить силы после ковида и почему он сделал прививку, а также дал конкретные рекомендации, как защитить свой организм от гриппа и других болезней.

СПРАВКА «АН»: Сергей Бубновский - доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, заведующий лабораторией, создатель нового направления в медицине - современной кинезитерапии, в основе которой лежат профилактика и безмедикаментозное и безоперационное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, автор 12 патентов и более 20 научно-популярных книг, телеведущий.

Закаляемся и едим овощи

- Начинается осень – сезон соплей и болячек. Как уберечь себя от этого?

- С одной стороны, да, это сезон соплей и болячек, как вы говорите. Все проблемы связаны с переходом из тепла в холод. Но с другой – это бабье лето, фруктово-овощной сезон. Особое внимание надо уделять именно овощам, которые в виде салатов должны составлять две трети блюда. Они очищают кишечник и выводят балластные вещества. Это в первую очередь важно для пожилых людей – ведь они пьют много лекарства, имеющих немало побочных действий. Обязательно нужна свежая зеленая пища! А еще арбузы и дыни.

Сейчас еще не скользко и нет сильных проливных дождей. Необходимо уделять максимум времени пешим прогулкам. А еще полезнее – скандинавская ходьба. Часто вижу, как люди идут и просто несут палки вместо сумочки. Толку от этого нет. Скандинавская ходьба – это как лыжи по земле, она предполагает толкание руками. Лучше 10-15 минут пройти быстрым шагом отталкиваясь, чем просто нести палки в руках.

Летом у нас везде теплая вода – в морях, реках, озерах. Закаливающего эффекта нет. Я рекомендую утром и вечером по 5-10 секунд принимать холодный душ: зашел, вскрикнул, поорал и вышел. Не всегда приятно, но крайне полезно! За такой короткий период простату, матки, почки или другие органы вы не простудите. Зато в сто раз усиливается усвоение кислорода. По сути, это как прогуляться четыре километра в легкой одежде по земле. Утром это снимает сонливость и боли в теле. А вечером – всю отрицательную энергетику. Накрывшись одеялом, легко засыпать. Холодная вода не возбуждает, а избавляет от стресса.

- Сейчас становится все более модным зимнее плавание, моржевание. Что вы посоветуете тем, кто никогда этим не занимался, но планирует?

- Я моржевал 20 лет. Плавал 25-50 метров в ледяной воде. Раза три получал тяжелые хронические бронхиты, чего не желаю никому. Но совсем другое дело короткие ледяные купания. К ним я приучаю даже только что родившихся детей, беременных женщин. Разделись, нырнули – и холодная вода подействовала на кожу. Усиливается кровообращение, промываются сосуды. Кстати, многие гипертоники стараются заниматься моржеванием. Уже давно отмечено, что это снимает артериальное давление. Все это полезно, с какой точки зрения ни посмотри. Сам я насыпаю в ванну лед. Заболел гриппом – в течение дня 3-4 раза окунаюсь в холодную воду на фоне температуры до 39 градусов. Потом сухая постель, конечно, и к концу дня температура падает до нормы. Только длительное, дольше 30 секунд, нахождение в холодной воде не приветствую.

От ковида таблеток нет

- Многие жалуются, что после перенесенного заболевания коронавирусом, появляются одышка, дикая усталость, невозможность сосредоточиться на чем-то. Можно ли как-то с этим бороться?

- Что бы ни говорили, ковид – одна из разновидностей гриппа, поражение бронхолегочной системы, а это трудности с дыханием, снижение поступления кислорода к легким. Кислород находится в крови, кровь – в сосудах, а сосуды кровеносные – в конечностях, в мышцах. При коронавирусе теряется кислород из тканей, где его много – мышц ног, спины, грудной клетки, живота. Они отдают свой кислород бронхам и легким, а бронхи перекачивают его к сердцу (со свежим кислородом), поэтому люди, конечно, теряют мышечную массу, кислород, выносливость, появляется слабость. После ковида ко мне приходит много людей с избыточным весом. Для реабилитации нужно обратиться в Центр Бубновского или отправиться в тренажерный комплекс, где специалисты знают, что такое функциональная физиология. Это предмет, который не изучается врачами в академических школах. Для восстановления сил лучше тренажерной программы ничего нет.

Если нет возможности обратиться в Центр Бубновского, нужно ежедневно увеличивать количество пройденных метров. Устал – присел, присел – снова пошел. Таблетки никакие не помогут. Также полезны простые упражнения: отжимания от стены, стола, которые расширяют грудную клетку, очищают бронхи. Взявшись за какую-то, типа шведской стенки, или другую неподвижную опору, медленно опускаться и так же вставать, в зависимости от того, у кого какие суставы. Если, конечно, суставы разрушены артрозами, то приседать нельзя. Есть специальные упражнения с эспандерами на полу, это можно найти в книге Бубновского «Домашние уроки здоровья». А вообще, приседания заменяют ходьбу. Когда погода плохая, скользко, нужно делать гимнастику дома. И сразу будет шикарное настроение! Вырабатываются гормоны радости, смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что стал другим человеком. Надо преодолевать лень и страх. А еще одно из лучших средств выведения токсинов из организма – это баня.

Главное – верить в себя. А еще советую вести дневник. Например, сегодня я сделал три упражнения: отжимание, приседание, лег на спину и поподнимал ножки, покачал пресс. Выход из ковида только активный – таблеток от ковида нет. Есть вакцина, но это профилактика, а не лечение (многие люди путают). В тебя внедряется болезнь, ты переболеешь в легкой форме и уже защищен – иммунная система среагировала. А таблеток нет! Поэтому после ковида – по максимуму свежий воздух и безопасные упражнения!

Привился – и стал свободным человеком

- Во всем мире до сих огромное количество антипрививочников. Причем Россия, можно сказать, лидирует и входит в топ-три страны, которые негативно относятся к вакцинации. Даже некоторые врачи отговаривают. Каково ваше мнение?

- Вроде, тебя прививают болезнью, и ты можешь заразиться, пострадают другие органы. Люди, имеющие соматические (внутренние) заболевания действительно тяжелее переносят прививку. Но вакцинироваться все равно им нужно как раз-таки в первую очередь из-за ослабленного иммунитета после приема многочисленных лекарств.

Сам я сначала переболел, а потом уже вакцинировался. Делать это было не обязательно, но я врач, и мне хотелось, чтобы приходящие ко мне пациенты ничего не боялись. Заходит человек в Центр Бубновского, а ему там говорят: «У нас все вакцинированы».

Если перечислить все болезни – дифтерия, чума, туберкулёз – получается, что именно вакцины спасли миллиарды людей. Я сегодня разругался и расстался со своими коллегами из Италии и Испании, которые убеждены, что ковида нет, его придумали. Ковид есть! Моя семья переболела им в тяжелой форме, я даже в больнице лежал недолго. Несмотря на это, я все равно позже сделал прививку – чтобы все успокоились, в том числе я сам. Стал свободным человеком, только в магазине приходится марлевую повязку надевать. Все уже устали от ограничений. Поэтому я считаю, что вакцинация обязательна. Не потому, что мне кто-то велел так говорить и не потому, что мне за это деньги платят.

Какую форму выбрать – дело ваше. Живые вакцины сейчас не делают, потому что после них можно заболеть так, что мало не покажется. Либо структуры вируса, либо мертвая вакцина, но тогда нужно делать два раза. Почему два раза? Вакцинация не дает стопроцентную защиту от вируса, где-то 60-70%. А чтобы наверняка – нужна еще одна вакцина, поддерживающая.

Еще один волнующий многих момент – вероятные проблемы с беременностью после прививки. Это глупость. У ребенка совсем другое кровообращение и плацента защищает плод от всех вирусов и бактерий, которые попадают в организм (если не болеешь СПИДом, конечно).

Правильное движение лечит

- Что посоветуете тем, у кого повышенное давление? Как ваши центры могут помочь решить эту бесконечную проблему?

- Я как раз собираюсь на эту тему книгу писать. «Здоровые сосуды», «Зачем человеку мышцы?» уже опубликованы. Там много написано про гипертонию, ишемию сердца. Кто-то скажет: «Он не кардиолог и не имеет права на этот счет что-то рекомендовать!» Однако дело в том, что заболевания сердца в виде ишемических, гипертонических синдромов, связаны с плохой работой мышц. Все кровеносные сосуды находятся в мышцах, и при их правильной и регулярной работе снижается нагрузка с сердца. При выполнении правильных упражнений сердце отдыхает, а ноги и пресс, мышцы пресса качают кровь от ног к правому предсердию, тем самым наполняя его необходимым количеством крови для систолы.

Но рядом нужен специалист, который будет за всем следить. Многие думают, что болит одно сердце, но это целая система – сердечно-сосудистая. Сосуды находятся внутри мышц, и сердце выбрасывает кровь, систола только в аорту, а дальше оно берет автоматически вниз, потом переходит в ноги и по венам поднимается вверх. Так вот, за поднятие крови от земли к сердцу отвечают ноги. Сердечно-сосудистая система плотно связана с костно-мышечной. И там и тут мышцы.

Давлению помогает холодная вода, избавление от лишнего веса, регулярная аэробная нагрузка – бег, плавание, велосипед, ходьба. Из этого списка лучше всего именно ходьба. Когда у тебя давление, нельзя лежать и глотать таблетки! Я не видел ни одного гипертоника, который бы вылечил гипертонию приемом гипотензивных препаратов. Но я каждый день вижу пациентов, которые приходят ко мне в центр с высоким давлением и уходят с нормальным практически в любом возрасте. Только еще раз – любые физические упражнения должны быть под наблюдения специалиста. Правильное движение лечит, а неправильное – калечит.



- Правильно ли говорят, что гипертония помолодела?

- Да. Люди сели на задницы. Особенно проблема касается так называемого офисного планктона. Это люди 25-40 лет, которые по 8-12 часов сидят на одном месте. Когда долго находишься в одной позиции, начинают плохо работать мышцы. Сердцу не хватает крови – она сидит в ногах, ягодицах. Ее надо прокачивать. У меня есть книжка специальная для таких ребят. Каждый час нужно вставать и делать гимнастику. У меня есть такие упражнения – незаметные для окружающих. Их можно делать у стола, под столом, даже ножкой пошевелить – и пустить кровоток. Вместо этого люди бегут принимать гипотензивные препараты.

Я не отрицаю таблетки как таковые, они часто спасают жизнь. Но если возможно, то лучше обойтись без них. Сходи к кардиологу и узнай, нет ли признаков инфаркта. Если нет, то все нормально. Если скачет давление, надо проанализировать, почему. И, вероятно, человек вспомнит, что раньше и питался иначе, и в тренажерный зал ходил, и гулял больше. А теперь сидячий образ жизни, да еще и, не дай бог, сигарета под коньячок. Вот и результат, тут никаких сосудов не хватит.

Мышцы – это важно

- Из-за пандемии многие процессы в нашей жизни остановились. Насколько динамично сейчас развитие вашей сети?

- Она стала развиваться активнее. Посидев в заточении в своих квартирах, люди поняли, что в замкнутом пространстве их состояние только ухудшается. Также к нам часто обращаются после перенесенного ковида, потому что точно знают, что мы поможем избавиться от слабости, депрессии, панических атак.

Очень мало сейчас уделяется внимания мышцам. А из них состоит 60% тела человека. Где-то еще есть ЛФК как умирающая отрасль. В нашем центре мы проводим диагностику, а потом приступаем к восстановлению.

- Люди за пределами России могут воспользоваться услугами вашего центра?

- Из-за пандемии и благодаря онлайн-консультациям, сейчас у нас в центре люди со всего мира. Со многими сначала общаемся по видеосвязи, а потом они приезжают в Москву. Мы даем то, о чем в других странах понятия не имеют. В Европе запрещают то, что я делаю здесь: там нельзя лечить естественным путем, только таблетками. А у нас в центре наоборот, никаких лекарств. Экологическая медицина. Это находит отклик у разумных людей по всему миру.

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