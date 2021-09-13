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Врач-терапевт Хухрев заявил, что отдых и отказ от спиртного помогают быстрее восстановиться после ОРВИ

, 09:07 Источник: Радио Sputnik

Врач-терапевт Хухрев заявил, что отдых и отказ от спиртного помогают быстрее восстановиться после ОРВИ
лекарства, pixabay.com

Врач-терапевт Алексей Хухрев в рамках беседы с журналистами в понедельник рассказал, как необходимо действовать, чтобы быстрее восстановиться после заражения острой респираторной вирусной инфекцией.

Алексей Хухрев отметил, что при вирусных заболеваниях у человека очень часто снижается уровень лейкоцитов. Если в таком состоянии больной начинает вести слишком активный образ жизни и переохлаждается, то он рискует подхватить еще и бактериальную инфекцию.

В беседе с Радио Sputnik врач подчеркнул, что при ОРВИ следует больше отдыхать, следить за уровнем витамина D, правильно питаться, а также не употреблять спиртное.

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