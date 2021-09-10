Кабинеты для восстановления после коронавируса появятся на Южном Урале

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 сентября 2021, 07:44 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Проект запущен Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и министерством здравоохранения Челябинской области. Он реализуется за счет внебюджетных средств, привлеченных фондом.

Как сообщает издание «Полит 74», региональный минздрав выступил социальным заказчиком. Ведомство сформулировало потребность в восстановлении здоровья южноуральцев, перенесших ковид, и составило перечень необходимого оборудования.

Отмечается, что в масштабный по охвату территорий проект вложены десятки миллионов рублей. По словам учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текслер, кабинеты для восстановления будут оснащены так, как нужно медицинским учреждениям, ведь именно они составляли список необходимого оборудования.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин, перед посещением кабинетов пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию. Ее результаты лягут в основу карты реабилитации.

Добавим, что кабинеты восстановительного лечения сначала открываются в отдаленных территориях, так как именно они испытывают острую необходимость в поддержке первичного звена здравоохранения. Кабинеты уже готовы принять первых пациентов — не только переболевших коронавирусом, но и тех, кому нужна серьезная реабилитация. Чтобы пройти восстановление, следует получить направление от врача и предъявить медицинский полис.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости