В челябинский ковидный госпиталь приехал главврач «Коммунарки»
8 сентября 2021, 09:00 Анна Семенова
Денис Проценко пообщается со всеми, кто борется с коронавирусом на Южном Урале.
Как сообщает издание «Южноуральская панорама», сегодняшний день главный врач московской «Коммунарки» Денис Проценко проведет в Челябинске. В его программе – посещение инфекционной больницы в Малой Сосновке. Там он встретится с медиками, вставшими на борьбу с коронавирусом. Далее состоится совещание в областном минздраве, где будут присутствовать руководители и специалисты всех ковидных баз Челябинской области.
Сайт Ura.ru пишет о том, что в соседнем Екатеринбурге, где Проценко побывал вчера, главврач «Коммунарки» посоветовал властям усилить обучение тех специалистов, которые отвечают за заболевания мозга.
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