Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 сентября 2021, 09:46 Анна Семенова

Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Всего в сводке Минздрава 370 новых подтверждений болезни.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области, из 370 заболевших ковидом за прошедшие сутки шестеро – школьники. Скончались от вируса 22 человека.

Медики прогнозировали рост заболеваемости среди детей и студентов с началом учебного года. В вузах Челябинска и Магнитогорска работают мобильные пункты вакцинации, все желающие могут получить вакцину, не отрываясь от учебы.

Прививка защитит от смертельного исхода и тяжелых последствий болезни. Кстати, по данным Министерства здравоохранения РФ, в Сан Марино подтвердили эффективность препарата «Спутник V», она составила 94,8%. Отдельно отмечается, что вакцина защищает в том числе от новых штаммов COVID-19.

95,9% из тех, кто заболел после прививки, обошлись без госпитализации. Всего в Сан-Марино «Спутником V» прививку сделали более 70% взрослого населения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости