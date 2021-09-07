После модернизации областной ветеранский госпиталь увеличил поток пациентов

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7 сентября 2021, 08:32 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

ФАП. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Каждый месяц в нем оказывают помощь 456 пожилым гражданам со всего Южного Урала.

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился не только с молодежью, но и пожилыми людьми. Глава региона выступил на пленуме регионального Совета ветеранов и пообщался с председателем организации Анатолием Сурковым.

Как сообщает «Губерния», главной темой прошедших встреч с ветеранами стали вопросы социальной поддержки, в том числе здравоохранения. За последние 2 года на Южном Урале были возведены 46 фельдшерско-акушерских пунктов, продолжается модернизация медицинских учреждений, решаются кадровые вопросы, отметил Алексей Текслер.

Начальник Челябинского областного госпиталя ветеранов войны Татьяна Василенко отметила, что в подведомственном ей учреждении оказывается помощь пожилым гражданам во всего Южного Урала. После модернизации госпиталю удалось увеличить поток пациентов. За месяц в нем оказывают помощь 456 ветеранам.

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