Учёные нашли способ остановки развития рака груди

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6 сентября 2021, 15:40

Исследователи из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Университета Калькутты (Индия) обнаружили механизм, который приводит к появлению раковых метастаз в молочных железах.



Попаданию злокачественных клеток в кровь способствуют две молекулы, активирующие друг друга. Изучая на протяжении длительного времени проблему, исследователи смогли найти способ остановки развития рака молочной железы. В ближайшее время методика станет оптимальной альтернативой химиотерапии и облучению. Препарат сможет регулировать выработку определённых компонентов, и воздействовать на опухолевые метастазы, не причиняя вреда здоровым клеткам.



Рак молочной железы является одним из самых распространённых заболеваний женщин во всём мире. В большинстве случаев оно возникает из-за негативного влияния гормонов на органы, ожирения, использования «тяжёлых лекарственных средств» и т.д. Российские и индийские учёные считают, что их открытие позволит спасти жизнь и здоровье миллионам женщин. Однако другие онкологи пока не уверены, что новая методика станет основной в лечении рака молочной железы. Скорее всего, её будут комбинировать с другими методами подавления злокачественных опухолей.





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