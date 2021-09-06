В Челябинской области за сутки ковидом заболели два школьника

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6 сентября 2021, 12:10 Анна Семенова

Всех желающих ждут на вакцинацию 7 дней в неделю. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Для желающих сделать прививку в регион поступила большая партия вакцины.

370 новых случаев заболевания ковидом подтвердилось в Челябинской области за прошедшие сутки. С началом учебного года в сводки каждый день стали попадать школьники, сегодняшний день не исключение, вирус обнаружили у двух учеников.

Количество смертей также не уменьшается, за 24 часа от коронавируса скончался 21 человек.

В минздраве сообщают: те, кто еще не сделал прививку, не оттягивайте этот вопрос. Только коллективный иммунитет сможет остановить распространение болезни. Сегодня в регион поступила еще одна партия вакцины: 70200 доз «Гам-КОВИД-Вак» и 2340 комплектов «КовиВак».

С понедельника по пятницу привиться можно в поликлинике по месту жительства (записаться можно через регистратуру, через портал «Госуслуги» или по единому номеру 122). Также для вашего удобства заявку можно подать через мессенджеры:

• Telegram: @miac74_122_bot

• Viber и WhatsApp: +7 351 240-13-13)

• Вконтакте: группа vk.com/sluzhba122.

В субботу и воскресенье мобильные бригады ждут всех желающих в общественных пространствах, торговых комплексах, СНТ. За минувшие выходные, например, вакцину получили 1125 человек.

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