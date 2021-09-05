Инфекционист Очинская рассказала, чем можно заразиться через бактерии на поверхности смартфона

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5 сентября 2021, 07:59 Источник: Прайм

смартфон, фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея, рассказала, чем можно заразиться через экран мобильного телефона.

Результаты исследования показали, что на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза, пояснила эксперт. По ее словам, были изучены смывы с телефонов обычных людей.

«На телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и многие другие», - уточнила она, отметив, что ученые проверили тридцать смартфонов.

Очинская добавила, что эти бактерии могут стать причиной серьезных кожных заболеваний, пневмонии, менингита и пр. Врач рекомендует очищать наружные поверхности смартфона не менее одного раза в день. Она предложила для этого использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, этиловый спирт, разведенный водой, специальные средства для дезинфекции гаджетов.

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