В Челябинской области за сутки от ковида и его последствий скончалось 22 человек

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4 сентября 2021, 11:17 Анна Семенова

От летального исхода защитит только прививка. фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

В городах с низкой вакцинацией дела обстоят хуже всего.

Как сообщает пресс-служба минздрава, за сутки в регионе заболели ковидом 371 человек, среди них один школьник. Скончались непосредственно от самого вируса 11 человек, от его последствий -11 человек.

Самая непростая ситуация по области наблюдается в городе Златоусте. Здесь минимум населения привилось от ковида, заболеваемость растет большими темпами.

Врачи продолжают настаивать на необходимости вакцинации: только она может спасти жизнь в случае тяжелого течения заболевания.

Кстати, студентам предоставили возможность привиться прямо в университете. Необходимо лишь захватить с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Мобильные бригады будут работать по следующему графику в Челябинске и Магнитогорске:

ЮУрГУ

пр. Ленина, 81: ежедневно с 9:00 до 16:00

пр. Ленина, 82: ежедневно с 8:00 до 18:00

ЮУрГАУ

пр. Ленина, 76: среда и четверг с 10:00 до 16:00

ул. Энтузиастов, 15а: понедельник, вторник и пятница с 10:00 до 16:00

ЮУрГГПУ

пр. Ленина, 69: понедельник с 10:00 до 16:00

ул. Сони Кривой, 34, ул. Бажова, 46А: вторник-пятница с 10:00 до 16:00

ЮУГМУ

ул. Воровского, 64, главный корпус: понедельник-среда с 8:30 до 10:00

ул. Воровского, 64, учебный корпус 2: четверг и пятница с 13:00 до 16:00

УралГУФК

ул. Орджоникидзе, 1: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

ЧелГУ

ул. Братьев Кашириных, 129: понедельник и вторник с 10:00-16:00

ул. Молодогвардейцев, 70Б: среда с 10:00-16:00

ул. Молодогвардейцев, 57: четверг с 10:00-16:00

пр. Победы, 162В: пятница с 10:00-16:00

ЧГИК

ул. Орджоникидзе, 36А: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

УРСЭИ РАО

ул. Свободы, 155: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

РАНХиГС, Челябинский филиал

ул. Комарова, 26: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский филиал

ул. Работниц, 58: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

Российский государственный университет правосудия

ул. Энергетиков, 63А: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

МИДИС Институт дизайна и сервиса

ул. Ворошилова, 12: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00

Южно-Уральский технологический университет

пр. Комсомольский, 113А: с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00

МГТУ им. Г.И. Носова

С понедельника по пятницу с 13:00 до 15:00

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