В Челябинской области за сутки от ковида и его последствий скончалось 22 человек

В городах с низкой вакцинацией дела обстоят хуже всего.
Как сообщает пресс-служба минздрава, за сутки в регионе заболели ковидом 371 человек, среди них один школьник. Скончались непосредственно от самого вируса 11 человек, от его последствий -11 человек.
Самая непростая ситуация по области наблюдается в городе Златоусте. Здесь минимум населения привилось от ковида, заболеваемость растет большими темпами.
Врачи продолжают настаивать на необходимости вакцинации: только она может спасти жизнь в случае тяжелого течения заболевания.
Кстати, студентам предоставили возможность привиться прямо в университете. Необходимо лишь захватить с собой паспорт, полис и СНИЛС.
Мобильные бригады будут работать по следующему графику в Челябинске и Магнитогорске:
ЮУрГУ
пр. Ленина, 81: ежедневно с 9:00 до 16:00
пр. Ленина, 82: ежедневно с 8:00 до 18:00
ЮУрГАУ
пр. Ленина, 76: среда и четверг с 10:00 до 16:00
ул. Энтузиастов, 15а: понедельник, вторник и пятница с 10:00 до 16:00
ЮУрГГПУ
пр. Ленина, 69: понедельник с 10:00 до 16:00
ул. Сони Кривой, 34, ул. Бажова, 46А: вторник-пятница с 10:00 до 16:00
ЮУГМУ
ул. Воровского, 64, главный корпус: понедельник-среда с 8:30 до 10:00
ул. Воровского, 64, учебный корпус 2: четверг и пятница с 13:00 до 16:00
УралГУФК
ул. Орджоникидзе, 1: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
ЧелГУ
ул. Братьев Кашириных, 129: понедельник и вторник с 10:00-16:00
ул. Молодогвардейцев, 70Б: среда с 10:00-16:00
ул. Молодогвардейцев, 57: четверг с 10:00-16:00
пр. Победы, 162В: пятница с 10:00-16:00
ЧГИК
ул. Орджоникидзе, 36А: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
УРСЭИ РАО
ул. Свободы, 155: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
РАНХиГС, Челябинский филиал
ул. Комарова, 26: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский филиал
ул. Работниц, 58: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
Российский государственный университет правосудия
ул. Энергетиков, 63А: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
МИДИС Институт дизайна и сервиса
ул. Ворошилова, 12: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00
Южно-Уральский технологический университет
пр. Комсомольский, 113А: с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00
МГТУ им. Г.И. Носова
С понедельника по пятницу с 13:00 до 15:00
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