Южноуральцев в выходные приглашают на прививку от ковида и проверку на ВИЧ

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3 сентября 2021, 16:54 Анна Семенова

В выходные можно защититься от коронавируса и проверить себя на ВИЧ. Фото: с официального сайта акции "Тест на ВИЧ: Эксп

В субботу и воскресенье в городах Челябинской области развернут пункты мобильной вакцинации и пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

По информации минздрава, за прошедшие сутки в регионе заболело коронавирусом 373 человека. Скончались от болезни 22 человека. Всех желающих традиционно ждут в выходные в мобильных пунктах вакцинации, которые развернут в разных городах. Прививка защитит от серьезных осложнений и летального исхода.

Итак, вот адреса на 4 и 5 сентября:

В Челябинске в субботу, 4 сентября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТРК «Горки» с 10:00 - 14:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Челябинске в воскресенье, 5 сентября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Фиеста» с 12:00 - 16:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 15:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Магнитогорске в субботу, 4 сентября:

Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Магнитогорске в восксресенье, 4 сентября:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00

В Чебаркуле в субботу, 4 сентября:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00

В Чебаркуле в воскресенье, 5 сентября:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Комсомольская площадь с 13:00 - 16:00

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

Рынок «Центральный» с 10:00 - 14:00

Рынок «Арбат» с 10:00 - 14:00

ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00

В Пласте в субботу, 4 сентября:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

В Пласте в воскресенье, 5 сентября:

ТК «Карат» с 8:00 - 12:00

В Сатке в субботу, 4 сентября:

Центральный рынок с 10:00 - 12:00

п. Межевой, около магазина "Пятёрочка" с 9:00 - 12:00

В Каслях в субботу, 4 сентября:

с. Огневское, ярмарка «Золотое Лукошко» с 11:00 - 14:00

В Каслях в воскресенье, 5 сентября:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00

В Троицке в субботу, 4 сентября:

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

Центральная площадь с 14:00 - 18:00

В Троицке в воскресенье, 5 сентября:

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

Сквер памяти, ул. Малышева с 12:00 - 16:00

В Копейске в субботу, 4 сентября:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00

В Чесме в воскресенье, 5 сентября:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

В Варне в субботу, 4 сентября:

Колхозный рынок с 10:00 - 14:00

В Коркино в субботу, 4 сентября:

Городской рынок с 8:30 - 11:30

магазин «Строймаг» с 11:00 - 13:00

В Коркино в воскресенье, 5 сентября:

Городской рынок с 8:30 - 11:30

магазин «Светофор» с 11:00 - 13:00

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

Еще одна акция, касающаяся здоровья, пройдет 5 и 6 сентября в Челябинской области. Называется она «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и организована Минздравом РФ совместно с Горьковским автозаводом. Маршрут проходит через 55 регионов страны.

В Челябинской области мобильные пункты тестирования развернут в трех городах. 5 сентября, в воскресенье, в Челябинске провериться можно в ТРК «Горки» с 12:00 до 18:00. В понедельник, 6 сентября проверку организуют в Миассе (ТРК «Слон» с 12:00 до 18:00) и в Златоусте (ТРК «Тарелка» с 13:00 до 19:00). Все бесплатно и анонимно. До и после теста можно получить консультацию специалиста.

Кстати, каждый день в Челябинской области выявляется более семи новых случаев ВИЧ. Пройдите тест и будьте спокойны.

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