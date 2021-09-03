Южноуральцев в выходные приглашают на прививку от ковида и проверку на ВИЧ

В субботу и воскресенье в городах Челябинской области развернут пункты мобильной вакцинации и пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
По информации минздрава, за прошедшие сутки в регионе заболело коронавирусом 373 человека. Скончались от болезни 22 человека. Всех желающих традиционно ждут в выходные в мобильных пунктах вакцинации, которые развернут в разных городах. Прививка защитит от серьезных осложнений и летального исхода.
Итак, вот адреса на 4 и 5 сентября:
В Челябинске в субботу, 4 сентября:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
ТРК «Горки» с 10:00 - 14:00
ТК «КС» с 12:00 - 15:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Челябинске в воскресенье, 5 сентября:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Фиеста» с 12:00 - 16:00
ТРК «Фокус» с 11:00 - 15:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Магнитогорске в субботу, 4 сентября:
Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Магнитогорске в восксресенье, 4 сентября:
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
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ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Миассе в субботу и воскресенье:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00
В Златоусте в субботу и воскресенье:
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
В Чебаркуле в субботу, 4 сентября:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
Минирынок с 13:00 - 16:00
В Чебаркуле в воскресенье, 5 сентября:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
Комсомольская площадь с 13:00 - 16:00
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
Рынок «Центральный» с 10:00 - 14:00
Рынок «Арбат» с 10:00 - 14:00
ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00
В Пласте в субботу, 4 сентября:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
В Пласте в воскресенье, 5 сентября:
ТК «Карат» с 8:00 - 12:00
В Сатке в субботу, 4 сентября:
Центральный рынок с 10:00 - 12:00
п. Межевой, около магазина "Пятёрочка" с 9:00 - 12:00
В Каслях в субботу, 4 сентября:
с. Огневское, ярмарка «Золотое Лукошко» с 11:00 - 14:00
В Каслях в воскресенье, 5 сентября:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00
В Троицке в субботу, 4 сентября:
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
Центральная площадь с 14:00 - 18:00
В Троицке в воскресенье, 5 сентября:
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
Сквер памяти, ул. Малышева с 12:00 - 16:00
В Копейске в субботу, 4 сентября:
ТК «Слава» с 10:00 - 13:00
В Чесме в воскресенье, 5 сентября:
ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
В Варне в субботу, 4 сентября:
Колхозный рынок с 10:00 - 14:00
В Коркино в субботу, 4 сентября:
Городской рынок с 8:30 - 11:30
магазин «Строймаг» с 11:00 - 13:00
В Коркино в воскресенье, 5 сентября:
Городской рынок с 8:30 - 11:30
магазин «Светофор» с 11:00 - 13:00
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
Еще одна акция, касающаяся здоровья, пройдет 5 и 6 сентября в Челябинской области. Называется она «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и организована Минздравом РФ совместно с Горьковским автозаводом. Маршрут проходит через 55 регионов страны.
В Челябинской области мобильные пункты тестирования развернут в трех городах. 5 сентября, в воскресенье, в Челябинске провериться можно в ТРК «Горки» с 12:00 до 18:00. В понедельник, 6 сентября проверку организуют в Миассе (ТРК «Слон» с 12:00 до 18:00) и в Златоусте (ТРК «Тарелка» с 13:00 до 19:00). Все бесплатно и анонимно. До и после теста можно получить консультацию специалиста.
Кстати, каждый день в Челябинской области выявляется более семи новых случаев ВИЧ. Пройдите тест и будьте спокойны.
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