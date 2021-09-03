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«Мю» на вас: новый штамм коронавируса более опасный

, 14:55

«Мю» на вас: новый штамм коронавируса более опасный

В мире зафиксировано несколько случаев заражения колумбийским вариантом COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения к штамму «Мю» привлечено особое внимание, у него больше возможностей для распространения. Не исключено, что в скором времени он займёт лидирующие позиции.

Колумбийские учёные при изучении штамма обнаружили в нём вставку - «спайковый белок 146 N», точное значение которого пока никто не может определить. Возможно, вставка позволяет вирусу проще войти в клетку и прочно закрепиться в ней. Штамм «Мю» появился во время третьей волны. Учёные обнаружили у него высокие способности заражаемости людей. Специалисты предполагают, что эффективность существующих в мире вакцин против такого вида коронавируса несколько снижена.

Роспотребнадзором пока не зафиксировано ни одного случая заражения данным штаммом в России. Пока что доминирующим видом остаётся штамм «Дельта».

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