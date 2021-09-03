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Антипрививочники - фабрика новых штаммов коронавируса

, 14:13

Антипрививочники - фабрика новых штаммов коронавируса

Молекулярный биолог Ольга Матвеева считает, что вакцинация населения уменьшает возможности вируса к мутированию.

Попадая в организм вакцинированного человека, вирус в течение короткого промежутка выводится из него. Шансов на перестроение и видоизменение у инфекции нет.  В организме невакцинированного человека вирус распространяется свободнее. Воздействие иммунитета позволяет отобрать наиболее устойчивые штаммы, которые впоследствии передаются другим людям, сообщила специалист в интервью «Новой газете».

Из-за низкого темпа вакцинации в России большая вероятность появления новых штаммов коронавируса. Известный биоинформатик и молекулярный биолог Михаил Гельфанд тоже подтвердил, что невакцинированные люди являются своего рода биореактором для формирования вирусов-мутантов. Тесты на антитела позволяют определить их уровень и необходимость прохождения вакцинации или ревакцинации.

Наиболее сильным штаммом коронавируса считается «Дельта». Им заражается порядка 80% пациентов. Однако ко всем заявлениям медиков и специалистов нужно относиться с осторожностью. Учёные до конца не изучили природу вируса. Есть вероятность, что он останется с человеком навсегда, но его влияние будет минимизировано.

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