В Челябинской области стартовала вакцинация от гриппа

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3 сентября 2021, 07:35 Анна Семенова

Прививка от гриппа защитит от микс-инфекции. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Врачи рекомендуют сделать прививку для защиты в том числе от микс-инфекции с коронавирусом.

Начало осени – самое благоприятное время для прививки от гриппа, к зиме, когда обычно начинается эпидемия, у вас уже будет стойкий иммунитет. В нынешнем году медики особенно настаивают на вакцинации, так как ситуация с коронавирусом в регионе напряженная. Особо опасно сочетание гриппа и ковида, эта микс-инфекция может быть смертельной.

На этот сезон в Челябинскую область уже начали завозить вакцину, препарата будет три: «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М», все они эффективны от гриппа, в зависимости от показаний врач назначит одну из них.

В Центре общественного здоровья и медпрофилактики порекомендовали совместить прививки так: сначала поставить вакцину от коронавируса, а через месяц после второй дозы уже можно вводить препарат от гриппа.

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