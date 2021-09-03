В Челябинской области стартовала вакцинация от гриппа

Врачи рекомендуют сделать прививку для защиты в том числе от микс-инфекции с коронавирусом.
Начало осени – самое благоприятное время для прививки от гриппа, к зиме, когда обычно начинается эпидемия, у вас уже будет стойкий иммунитет. В нынешнем году медики особенно настаивают на вакцинации, так как ситуация с коронавирусом в регионе напряженная. Особо опасно сочетание гриппа и ковида, эта микс-инфекция может быть смертельной.
На этот сезон в Челябинскую область уже начали завозить вакцину, препарата будет три: «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М», все они эффективны от гриппа, в зависимости от показаний врач назначит одну из них.
В Центре общественного здоровья и медпрофилактики порекомендовали совместить прививки так: сначала поставить вакцину от коронавируса, а через месяц после второй дозы уже можно вводить препарат от гриппа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости