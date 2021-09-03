Глава Роспотребнадзора рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в восьми регионах

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3 сентября 2021, 07:32

человек в маске, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что в восьми регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. При этом 30 регионов РФ, по ее словам, находятся на плато, а 47 – на стадии снижения. Главный санитарный врач страны надеется, что субъекты справятся с эпидемиологической ситуацией.

Также она добавила, что распространение COVID-19 зависит от желания людей прививаться.

Ранее Попова предупредила россиян о возможном всплеске заболеваемости коронавирусной инфекцией в сентябре, поскольку трудовые коллективы вернутся из отспусков, а дети в школу.

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