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Врач Жемчугов назвал самым неявным симптомом коронавируса снижение уровня гемоглобина

, 08:35 Источник: URA.RU

Врач Жемчугов назвал самым неявным симптомом коронавируса снижение уровня гемоглобина
красные кровяные тельца, pixabay.com

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что самым неявным симптомом заражения COVID-19 является снижение уровня гемоглобина и рост уровня ферритина.

По словам Владислава Жемчугова, коронавирус буквально "выбивает" из гемоглобина железо. Эксперт подчеркнул, что этот показатель является скрытым, поскольку его можно обнаружить исключительно в процессе лабораторных исследований анализов крови.

Врач-иммунолог в беседе с URA.RU заметил, что при пониженном уровне гемоглобина возрастает уровень ферритина. Медик пояснил, что его молекулы "пытаются поймать" железо.

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