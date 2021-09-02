Врач Жемчугов назвал самым неявным симптомом коронавируса снижение уровня гемоглобина

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что самым неявным симптомом заражения COVID-19 является снижение уровня гемоглобина и рост уровня ферритина.
По словам Владислава Жемчугова, коронавирус буквально "выбивает" из гемоглобина железо. Эксперт подчеркнул, что этот показатель является скрытым, поскольку его можно обнаружить исключительно в процессе лабораторных исследований анализов крови.
Врач-иммунолог в беседе с URA.RU заметил, что при пониженном уровне гемоглобина возрастает уровень ферритина. Медик пояснил, что его молекулы "пытаются поймать" железо.
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