В Роспотребнадзоре сообщили об усилении мер по профилактике COVID-19 в школах с 1 сентября

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1 сентября 2021, 19:20 Источник: iz.ru

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Роспотребнадзоре сообщили о противоэпидемических мерах, которые будут предприниматься в школах в новом учебном году. Правила касаются «утренних фильтров», усиления режима дезинфекции и создания условий для соблюдения правил личной гигиены.



Образовательным организациям предписывается организовать ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией на всех входах в здание (по возможности). Людей с выявленными признаками респираторных заболеваний допускать в школы не будут. При этом «фильтры» должны быть организованны так, чтобы ученики не толпились на входе.



С первого сентября необходимо усилить дезинфекционный режим: проводить уборки с использованием дезинфекционных средств, иметь в наличии антисептические средства для обработки рук, использовать приборы для обеззараживания воздуха.



В школах необходимо наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах. Образовательные учреждения предписывают обеспечить наличие и использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков, закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования).



Заниматься в актовом и спортивном залах, библиотеке в этом году сможет только один класс, а посещать столовую ученики смогут по графику. Также с 1 сентября вступает в силу запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами).



В Роспотребнадзоре также пояснили, что в федеральном законодательстве нет требований носить маски в школах учителям и обучающимся.



Заведующий отделом биофизики и экологических исследований государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Сафатов дал разъяснения по поводу применения очистителей воздуха.



«Бактерицидные лампы убивают микроорганизмы, но не удаляют их останки из воздуха. Обеззараживатели воздуха рециркуляционного типа и убивают, и удаляют микроорганизмы из воздуха. Причем могут работать и в присутствии людей. Их полезно ставить в помещения», - отметил специалист.



Медики уточняют, что в случае отсутствия в школах дорогостоящего оборудования, следует позаботиться о регулярной и беспрерывной циркуляции воздуха. В таких условиях инфекция распространяется намного менее интенсивно.



«Вентиляция в классе, проветривание — это не прихоть, это обязательная мера. Дети должны покидать класс на перемену, а окна должны открываться. Не забываем про коридор — там на перемене встретится больше количество детей, а значит, во время урока нужно обязательно оставлять открытыми окна в коридорах. Влажность в любом жилом помещении должна составлять от 40 до 60%, ведь пересохшая слизистая носа и ротоглотки не может эффективно отражать атаки вирусов. Не обязательно иметь навороченный увлажнитель — хотя бы пульверизаторы, которыми дежурные могут увлажнить воздух во время перемены», - рассказала врач-педиатр Мария Евстигнеева.



Особый риск представляют массовые активности, которые повышают риск распространения вирусных частиц воздушно-капельным путем.



«Понятно, что, когда дети поют, идет повышенное слюноотделение и образование капель. Есть спортивные события, где идет взаимодействие между учениками. Однако не стоит драматизировать, необходимо соблюдать санитарные правила. Мы все очень ждем одобрения вакцины для подростков. Это важно, так как мы видим, что заболевание молодеет», - рассказал Альберт Ризванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.



Отдельное внимание медики просят уделить урокам с демонстрациями, таким как химия, физика или биология. Идеально, чтобы материалы для лабораторных работ и опытов были индивидуальными у каждого ученика или их делили бы двое сидящих за одной партой.





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