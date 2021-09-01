3,5 тонны антиковидной плазмы сдали жители Челябинской области

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1 сентября 2021, 13:50 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Она используется для лечения больных COVID-19.

Центр управления регионом Челябинской области по запросу АНО «Национальные приоритеты» сформировал реестр медучреждений, которые принимают плазму с антителами к новой коронавирусной инфекции. Потребность в реестре возникла из-за большого количества вопросов, которые поступают в социальные сети проекта стопкоронавирус.рф о сдаче плазмы.

На Южном Урале плазму с антителами принимают четыре станции переливании крови. Они расположены в Челябинске (ул. Воровского, 68; телефон: 8-351- 232-78-90), Магнитогорске (пр-т Карла Маркса, 160; 8-3519-34-52-13), Миассе (пр. Автозаводцев, 36; 8-3513-57-07-95) и Златоусте (пр. Гагарина, 8 линия, 4; 8-3513-65-32-33).

За полтора года пандемии южноуральцы сдали 3,5 тонн крови с антителами. В регионе продолжает сохраняться необходимость в ней. В Областной станции переливания крови пояснили, что плазма одного пациента может спасти жизни двоих людей.

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