В Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу

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31 августа 2021, 06:45 Анна Семенова

Птичий грипп - высокопатогенный. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

В Аргаяшском районе произошла вспышка опасной болезни.

Высокопатогенный вирус у птиц обнаружили в поселке Худайбердинский Аргаяшского района. Вчера, 30 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о введении карантина в данной местности и в радиусе пяти километров от нее.

Сообщается, что вспышка заболевания произошла в фермерском хозяйстве одного из местных предпринимателей, который держит птицеферму.



Посторонним лицам и транспорту запрещается посещать территорию очага, а допущенный транспорт в зоне карантина необходимо дезинфицировать. Местным жителям нельзя продавать и выгуливать свою птицу. Для контроля будет проведен учет пологовья всех пернатых.

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