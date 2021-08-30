В Челябинскую область привезли большую партию вакцины от ковида

Аргументы Недели → Здоровье

30 августа 2021, 10:10 Анна Семенова

Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной.

Статистика регионального минздрава говорит о том, что за сутки прибавилось 376 заболевших ковидом. Вновь большое количество смертей, не смогли справиться с вирусом 22 человека.

Южноуральцы понимают важность вакцинации, за выходные в ТРК привились 1232 человека.

Сообщается, что перебоев с препаратами нет. Сегодня в регион поступила большая партия «Гам-КОВИД-Вак» - 79800 доз. Вакцину распределят по всем медучреждениям.

Записаться на прививку можно на портале Госуслуг, по единому номеру 122 или с помощью мессенджеров:

• Telegram (написав @miac74_122_bot)

• Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13)

• Вконтакте (написав в сообщения в группе https://vk.com/sluzhba122)

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