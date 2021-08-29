Пациенты челябинского ковидного госпиталя сообщили о недостатке кислорода

Аргументы Недели → Здоровье

29 августа 2021, 17:02 Анна Семенова

В Малой Сосновке за состоянием пациентов следят круглосуточно. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Но в министерстве здравоохранения эту информацию опровергли.

Странные истории распространяют пациенты Сосновской инфекционной больницы (либо их родственники). То говорят, что больница забита людьми после прививки (а данные Роспотребнадзора говорят об обратном), то вдруг появляется слух, что людям с тяжелыми формами ковида не хватает кислорода. Людям якобы рекомендовано лежать на животе и в экстренных ситуациях звать медсестру. О таком посте, который появился в социальной сети, написал сайт «Челябинск Сегодня».

Однако поступившую информацию представители «Сосновки» быстро опровергли. Главный врач Михаил Вербитский сообщил, что никаких перебоев с кислородом нет. Также с официальным заявлением выступил министр здравоохранения области Юрий Семенов. Он заявил, что за наличием и расходом кислорода во всех больницах ведется строгий контроль, так как это жизненно необходимый препарат.

По данным министерства, на сегодняшний день заболевших ковидом стало больше на 377 человек. Умерло от вируса 19 человек.

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