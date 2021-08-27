За сутки на Южном Урале 378 человек заболели ковидом, 23 скончались от него

Публикуем список адресов, где в выходные можно сделать прививку.
Согласно свежей статистике регионального минздрава, на 27 августа прирост заболевших коронавирусом составил 378 человек. Не смогли справиться с болезнью 23 человека.
Защитить вас и ваших близких от смертельного исхода и серьезных осложнений поможет прививка. Статистика Роспотребнадзора говорит о том, что среди привитых лишь 0,2% заболевших. И протекает болезнь не в тяжелой форме.
Вот где можно сделать прививку в предстоящие выходные:
В Челябинске в субботу, 28 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
ТК «КС» с 12:00 - 15:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Челябинске в воскресенье, 29 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Магнитогорске в пятницу, 27 августа:
Парк «У Вечного огня» с 17:00 - 19:00
В Магнитогорске в субботу, 28 августа:
Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Магнитогорске в воскресенье, 29 августа:
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ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Миассе в субботу и воскресенье:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00
В Златоусте в субботу, 28 августа:
Храм Серафима Саровского с 9:00 - 12:00
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
В Златоусте в воскресенье, 29 августа:
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
В Чебаркуле в субботу, 28 августа:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
В Чебаркуле в воскресенье, 29 августа:
Комсомольская площадь с 13:00 - 16:00
В Кыштыме в субботу, 28 августа:
Рынок «Центральный» с 10:00 - 14:00
Рынок «Арбат» с 10:00 - 14:00
ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00
В Кыштыме в воскресенье, 29 августа:
ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00
В Пласте в субботу, 28 августа:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
В Пласте в воскресенье, 29 августа:
ТК «Карат» с 8:00 - 12:00
В Сатке в субботу, 28 августа:
Центральный рынок с 10:00 - 12:00
В Каслях в субботу, 28 августа:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00
В Каслях в воскресенье, 29 августа:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00
В Троицке в субботу, 28 августа:
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Троицке в воскресенье, 29 августа:
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Копейске в субботу, 28 августа:
ТК «Слава» с 16:00 - 19:00
В Чесме в воскресенье, 29 августа:
ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
В Коркино в субботу, 28 августа:
Городской рынок с 8:30 - 11:30.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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