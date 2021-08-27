За сутки на Южном Урале 378 человек заболели ковидом, 23 скончались от него

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27 августа 2021, 12:41 Анна Семенова

От осложнений после ковида спасет прививка. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Публикуем список адресов, где в выходные можно сделать прививку.

Согласно свежей статистике регионального минздрава, на 27 августа прирост заболевших коронавирусом составил 378 человек. Не смогли справиться с болезнью 23 человека.

Защитить вас и ваших близких от смертельного исхода и серьезных осложнений поможет прививка. Статистика Роспотребнадзора говорит о том, что среди привитых лишь 0,2% заболевших. И протекает болезнь не в тяжелой форме.

Вот где можно сделать прививку в предстоящие выходные:

В Челябинске в субботу, 28 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Челябинске в воскресенье, 29 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Магнитогорске в пятницу, 27 августа:

Парк «У Вечного огня» с 17:00 - 19:00

В Магнитогорске в субботу, 28 августа:

Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Магнитогорске в воскресенье, 29 августа:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00

В Златоусте в субботу, 28 августа:

Храм Серафима Саровского с 9:00 - 12:00

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00

В Златоусте в воскресенье, 29 августа:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00

В Чебаркуле в субботу, 28 августа:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

В Чебаркуле в воскресенье, 29 августа:

Комсомольская площадь с 13:00 - 16:00

В Кыштыме в субботу, 28 августа:

Рынок «Центральный» с 10:00 - 14:00

Рынок «Арбат» с 10:00 - 14:00

ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00

В Кыштыме в воскресенье, 29 августа:

ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00

В Пласте в субботу, 28 августа:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

В Пласте в воскресенье, 29 августа:

ТК «Карат» с 8:00 - 12:00

В Сатке в субботу, 28 августа:

Центральный рынок с 10:00 - 12:00

В Каслях в субботу, 28 августа:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00

В Каслях в воскресенье, 29 августа:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00

В Троицке в субботу, 28 августа:

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Троицке в воскресенье, 29 августа:

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Копейске в субботу, 28 августа:

ТК «Слава» с 16:00 - 19:00

В Чесме в воскресенье, 29 августа:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

В Коркино в субботу, 28 августа:

Городской рынок с 8:30 - 11:30.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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