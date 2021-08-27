На днях в Челябинской области начнется вакцинация от гриппа

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27 августа 2021, 07:06 Анна Семенова

Грипп в сочетании с коронавирусом очень опасен. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Планируется охватить прививками около 60% жителей.

Со дня на день в Челябинскую области привезут вакцину от гриппа. Состав у нее будет несколько изменен: по рекомендации ВОЗ в препарат введены дополнительные компоненты.

Роспотребнадзор сообщал, что в прошлом году сезон обошелся без единого случая гриппа. И это не только благодаря карантинным мерам и самоизоляции, большую роль сыграли прививки. Более половины южноуральцев в 2020-м не проигнорировали вакцинацию.

Лучшее время привиться от гриппа – начало осени. К тому моменту, как уровень заболеваемости пойдет вверх, у вас уже будет стойкий иммунитет.

В этом году медики планируют повысить планку и вакцинировать не менее 60% южноуральцев.

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