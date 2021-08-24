В Челябинской области вновь побит антирекорд по смертям от ковида

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24 августа 2021, 13:24 Анна Семенова

Смертность побила рекорды в Челябинской области. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Сразу 25 человек скончались от вируса.

По сообщению регионального минздрава, ко вчерашнему дню прибавилось 378 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Количество заразившихся растет. Побит и антирекорд по смертям. 25 человек скончались за сутки от COVID-19.

От летального исхода и поражения внутренних органов защитит прививка. В Челябинскую область сегодня поступила свежая партия вакцины: 43800 доз «Гам-КОВИД-Вак» и 77664 доз «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, либо по единому номеру 122. Появилась возможность оставить заявку на вакцинацию также при помощи мессенджеров:

• в Telegram - написать @miac74_122_bot

• в Viber и WhatsApp - написать на номер +7 351 240-13-13

• Вконтакте - написать в сообщения в группе https://vk.com/sluzhba122.

Кстати, Минздрав России обновил методические рекомендации по проведению вакцинации. Вакцину «Спутник Лайт» разрешили применять у пациентов старше 60 лет. Также сообщается, что использование препарата «Гам-КОВИД-Вак» не противопоказано пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Скептикам, которые передают из уст в уста жуткие истории о заболевших и умерших после прививки, предоставляется статистика Роспотребнадзора. После вакцинации заболели 1497 южноуральцев, это 0,2 % от общего количества привитых. Такие цифры свидетельствуют о высокой эффективности прививок. Кроме того, специалисты уточняют, что во всех случаях заболевания после вакцинации люди подхватывали вирус до прививки или в период формирования иммунитета.

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