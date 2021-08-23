Россиян стало некому лечить

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23 августа 2021, 16:23

Профессиональное сообщество «Врачи РФ» сообщило о дефиците кадров в российских больницах. Острую нехватку персонала испытывают маленькие города и районные центры. При этом таких специалистов как терапевт, педиатр не хватает и в мегаполисах.



Впрочем, и до пандемии в медицинских учреждениях не хватало персонала. Во многих больницах, чтобы попасть на приём к врачу, талон приходится брать за несколько дней.



В Железногорских больницах терапевты в день принимают по 40 человек при норме в 26 пациентов. Медики испытывают колоссальный перегруз. По этой причине они массово уходят в частную медицину, на другую работу или на пенсию. Стационары в ночное время иногда работают без докторов. Их заменяют обычные медицинские сёстры. Главврач городской больницы Железногорска Алексей Филатов указал на нехватку 20 терапевтов в городе. Из-за открытия ковидных госпиталей кадровая проблема ещё больше обострилась, так как часть медперсонала перешла на работу с инфицированными пациентами.



Если десять лет назад вакансии закрывались очень быстро, то теперь ситуация изменилась. Выпускники медицинских колледжей и институтов не спешат идти работать в больницы из-за низкой зарплаты и тяжёлых условий. Чтобы привлечь врачей на работу в медицинские учреждения, для них город выделяет служебное жильё, делает стимулирующие выплаты. Однако и это кардинально не меняет кадровую ситуацию.





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