Смертность от ковида в Челябинской области вновь пошла вверх

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23 августа 2021, 10:16 Анна Семенова

Защитить от серьезных последствий "короны" может прививка. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За сутки скончалось 20 человек.

Региональный минздрав сообщил свежие цифры по заболевшим коронавирусом за сутки. Прирост составил 377 человек. Выписались из больниц при этом 278 южноуральцев.

Вновь поползли вверх данные по смертности. За сутки не смогли побороть вирус 20 человек (в субботу и воскресенье было зафиксировано по 18 летальных исходов).

1438 человек в выходные пришли в пункты массовой вакцинации и сделали прививку. Также получить вакцину можно в поликлинике, записавшись через портал Госуслуг.

Все интересующие вопросы жители Челябинской области могут задать по телефону горячей линии Министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16.

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