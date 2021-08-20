За сутки в Челябинской области 382 человека заболели ковидом и 9 умерли от него

Смертельных исходов стало меньше.
Свежая статистика регионального Минздрава свидетельствует о том, что количество заболевших, к сожалению не снижается. Суточный прирост на 20 августа составил 382 человека. Выписался из больницы 301 человек.
А вот по количеству смертей наблюдается резкое снижение. Последнюю неделю каждый день фиксировалось по 20-21 летальных исходов из-за covid-19, на сегодняшний день с болезнью не справились 9 человек.
По-прежнему единственной мерой защиты от серьезных последствий коронавируса является прививка. Публикуем расписание мобильных пунктов в предстоящие выходные.
В Челябинске в субботу, 21 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
ТК «КС» с 12:00 - 15:00
ТРК «Горки» с 10:00 - 14:00
СНТ «Медик» с 10:00 - 12:00
В Челябинске в воскресенье, 22 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
В Магнитогорске в пятницу, 20 августа:
Парк «У Вечного огня» с 17:00 - 19:00
В Магнитогорске в субботу, 21 августа:
Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
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ТРК «Континент» с11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
СНТ им. Мичурина с 9:00 - 12:00
В Магнитогорске в воскресенье, 22 августа:
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Миассе в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00
В Златоусте в субботу и воскресенье:
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00
В Пласте в субботу, 21 августа:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
В Пласте в воскресенье, 22 августа:
ТК «Карат» с 8:00 - 12:00
В Сатке в субботу, 21 августа:
Свято-Никольской храм с 10:30 - 12:00
Центральный рынок с 10:00 - 12:00
п. Межевой, Церковь с 9:00 - 12:00
В Каслях в субботу, 21 августа:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00
В Копейске в субботу, 21 августа:
ТК «Слава» с 10:00 - 13:00
В Копейске в воскресенье, 22 августа:
рынок «Народный двор» с 10:00 - 12:00
В Чебаркуле в субботу и воскресенье:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
Минирынок с 13:00 - 16:00
В Варне в субботу, 21 августа:
Рынок с 10:00 - 14:00
В Чесме в воскресенье, 22 августа:
Центральная площадь с 10:00 - 14:00
В Коркино в субботу, 21 августа:
Городской рынок с 8:30 - 12:30
В Коркино в воскресенье, 22 августа:
ТК «Шахтёр» с 10:00 - 13:00
В Верхнем Уфалее в воскресенье, 22 августа:
Площадка у ФОК с 15:00 - 17:00
В Верхнеуральске в субботу, 21 августа:
Ярмарка на площади Советская с 9:00 - 13:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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