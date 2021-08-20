За сутки в Челябинской области 382 человека заболели ковидом и 9 умерли от него

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20 августа 2021, 11:51 Анна Семенова

Заболевших не становится меньше, а вот количество смертей пошло вниз. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Смертельных исходов стало меньше.

Свежая статистика регионального Минздрава свидетельствует о том, что количество заболевших, к сожалению не снижается. Суточный прирост на 20 августа составил 382 человека. Выписался из больницы 301 человек.

А вот по количеству смертей наблюдается резкое снижение. Последнюю неделю каждый день фиксировалось по 20-21 летальных исходов из-за covid-19, на сегодняшний день с болезнью не справились 9 человек.

По-прежнему единственной мерой защиты от серьезных последствий коронавируса является прививка. Публикуем расписание мобильных пунктов в предстоящие выходные.

В Челябинске в субботу, 21 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Горки» с 10:00 - 14:00

СНТ «Медик» с 10:00 - 12:00

В Челябинске в воскресенье, 22 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

В Магнитогорске в пятницу, 20 августа:

Парк «У Вечного огня» с 17:00 - 19:00

В Магнитогорске в субботу, 21 августа:

Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

СНТ им. Мичурина с 9:00 - 12:00

В Магнитогорске в воскресенье, 22 августа:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Миассе в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00

В Пласте в субботу, 21 августа:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

В Пласте в воскресенье, 22 августа:

ТК «Карат» с 8:00 - 12:00

В Сатке в субботу, 21 августа:

Свято-Никольской храм с 10:30 - 12:00

Центральный рынок с 10:00 - 12:00

п. Межевой, Церковь с 9:00 - 12:00

В Каслях в субботу, 21 августа:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00

В Копейске в субботу, 21 августа:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00

В Копейске в воскресенье, 22 августа:

рынок «Народный двор» с 10:00 - 12:00

В Чебаркуле в субботу и воскресенье:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00

В Варне в субботу, 21 августа:

Рынок с 10:00 - 14:00

В Чесме в воскресенье, 22 августа:

Центральная площадь с 10:00 - 14:00

В Коркино в субботу, 21 августа:

Городской рынок с 8:30 - 12:30

В Коркино в воскресенье, 22 августа:

ТК «Шахтёр» с 10:00 - 13:00

В Верхнем Уфалее в воскресенье, 22 августа:

Площадка у ФОК с 15:00 - 17:00

В Верхнеуральске в субботу, 21 августа:

Ярмарка на площади Советская с 9:00 - 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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