Моральные страдания не избавили покупательницу от обязанности носить маску

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19 августа 2021, 13:11

Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение суда нижних инстанций, которые отказали истице в наказании магазина, отказавшегося её обслуживать из-за отсутствия защитной маски.



Покупательница планировала получить от торговой точки компенсацию морального вред в размере 30 тысяч рублей. Она посчитала действия продавцов унижением её личности, из-за чего она понесла нравственные страдания. У женщины нарушился сон, появилось сильное напряжение, стресс. На родных она стала срываться, кричать, сообщила потерпевшая в исковом заявлении.



Современная судебная и правовая системы сталкиваются с подобными случаями очень часто. Магазины выполняют требования федерального и регионального законодательства. Пандемия внесла свои коррективы в закон, которые граждане обязаны исполнять. Люди должны носить маски, респираторы и другие средства защиты при нахождении в общественных местах. Магазины, торговые павильоны также относятся к таким местам.



Отсутствие маски на покупателе позволяет продавцам отказывать в обслуживании. Суд указал, что действия магазина в таких случаях не ущемляют права потребителей. Требование соблюдать эпидемиологические нормы являются разумными, с чем участники гражданских правоотношений должны соглашаться.





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