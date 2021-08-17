Больницы Челябинской области получили новое оборудование

Медучреждения оснастили в рамках программы «Модернизация первичного звена».
В районной больнице Кунашака запущен в работу цифровой маммограф. В год на этом аппарате обследуют около 5 тысяч человек, он незаменим для диагностики рака молочной железы. По словам главного врача больницы Рината Рахматуллина, новое оборудование позволяет специалистам получать качественные снимки всего за несколько минут.
В ближайшее время в Межозерной участковой больнице (Верхнеуральский район) будет запущен в работу новый флюорограф. Цифровой аппарат для высокоточной диагностики уже установлен в больнице. Врачи считают, что с помощью него можно будет получать четкие снимки и ускорить обследование пациентов.
Добавим, что реализация программы по модернизации первичного звена проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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