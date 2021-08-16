На фоне снижения заболеваемости в России наблюдается рост смертности от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 августа 2021, 18:35

По данным Роспотребнадзора, в стране происходит уменьшение прироста заболевших коронавирусом. При этом показатели смертности бьют рекорды. За сутки количество умерших превышает 800 человек. Эксперты объясняют тенденцию сезоном отпусков, низкими темпами вакцинации, новым штаммом вируса.



Смена динамики распространения вируса в сторону уменьшения позволила столичным властям отменить требование о переводе трети сотрудников компаний на удалённый режим работы. При этом специалисты Роспотребнадзора фиксируют массовое заболевание штаммом «Дельта». Им заражаются порядка 68% людей.



Смертность от коронавируса будет снижаться медленнее, чем заболеваемость, отмечает аналитик данных Александр Драган. Официальная информация может отличаться от сведений из регионов. Только 21 субъект самостоятельно собирает статистику. К примеру, в Воронежской области скончалось от коронавируса 4611 человек. В оперативном штабе указали на одну тысячу смертей меньше. При этом мало кто публикует сведения о смертности от пневмонии. А она очень часто в несколько раз превышает данные по количеству смертей от коронавируса.





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