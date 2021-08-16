Общественное здоровье успешно укрепляют в Приморском крае

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 августа 2021, 05:52

Здоровым желает быть каждый. Известно ведь, что болезнь человека не красит. Но почему-то многие этот бесценный дар слабо берегут, и уже с юности начинают методично испытывать своё здоровье на крепость вредными привычками, многочисленными соблазнами, ленью или, наоборот, чрезмерными нагрузками тела и духа в погоне за выгодой, богатством, статусом. Хотя в народе давно подмечено, что больной даже золотой кровати не рад... Возможно ли сделать так, чтобы наше общество стало более здоровым и благополучным? Ответ на этот вопрос точно знают участники круглого стола «Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Приморском крае», прошедшего на днях во Владивостоке.

Собравшиеся на встрече представители органов власти, учреждений здравоохранения, предпринимательского сообщества, общественных объединений и организаций обсудили ход реализации в Приморье национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», важность межведомственного взаимодействия вопросах укрепления здоровья, обобщили лучший опыт по изменению отношения сограждан к своему здоровью, повышению ответственности за его состояние. И очень к месту пришёлся рассказ про участие приморцев во всероссийском форуме «Здоровье нации — основа продвижения России», прошедшем в Москве. Делегация Приморья стала одной из лучших, сумев изумить много что видевшую столичную публику.

«Наша делегация представляла целый каскад проектов, которые реализуют разные люди, различные организации, различных форм собственности – и государственные, и общественные, и некоммерческие , и бизнес. И они получили высокую оценку, признание, интерес со стороны других регионов. Поэтому хочется, что бы и в нашем крае люди больше узнали об этих проектах», – отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края Анжелла Кабиева.

На форуме «Здоровье нации – основа процветания России» Приморский край завоевал сразу пять наград. Кроме того, наградами отмечены и некоторые териитории, участвующие в конкурсе «Здоровый муниципалитет». Среди них – Чугуевский округ, Дальнегорск, Большой Камень.

В крае реализуется проект «Укрепление общественного здоровья», призванный способствовать формированию у жителей края устойчивой личной мотивации к здоровому образу жизни, занятиям спортом и физической культурой, отказу от вредных привычек, рациональному питанию, формированию здоровой общественной атмосферы.

Сделать нашу жизнь здоровой принципиально важно, отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

«Волшебной таблетки, так, чтобы принял её и больше никогда и ничем не болел, нет. Поэтому надо обратить особое внимание на профилактику, на повышение личной ответственности за своё здоровье. Многое, конечно, зависит от системы здравоохранения, её состояния, но важно, чтобы и каждый человек чётко знал и понимал необходимость здорового образа жизни, физической активности, правильного питания. А в здоровом теле, как известно, и дух здоровый», – напомнила она.

Для системной работы по оздоровлению граждан и повышению продолжительности жизни (которую к 2030 году в рамках реализации национального проекта «Демография» намечено довести в среднем до 87 лет) в Приморье создан центр общественного здоровья. Кстати, именно он представлял край во время форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Что же из уже реализованного в Приморье так изумило столицу? Дипломантами Всероссийской конкурсной программы «Здоровье нации 2021» стали проект «Бизнес-спартакиада Приморья» и его разработчик Евгения Минута (в номинации «Физическая культура, массовый спорт, содержательный досуг»), проект «Прогулка с врачом. Доктор смех» (в номинации «Медицина в условиях новых вызовов»), проект «Приморье за здоровье». Его представлял Александр Руденко.

«Когда ехал на форум, был уверен, что в Москве самые крутые и интересные идеи и их воплощение. Но оказалось, это не так. Наши проекты вызывали интерес и восторг, у наших стендов постоянно были люди. Мы изумили Москву!» – рассказал он

Также Александр Руденко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Фестиваль ФитЛав (любовь к спорту») представлял в Москве проект «Приморье за здоровье. Герои нашего края».

«Наших «Героев», уверен, большинство приморцев уже смогли увидеть. Мы привлекли в проект значимых, уважаемых людей, показав, что у них существует два образа – один – ежедневный, профессиональный, который они представляют в своей повседневной жизни, и второй – образ здорового человека, который делает какие-то действия, для того, чтобы быть здоровым. Например, известный в районе врач играет в баскетбол и придерживается принципов здорового питания. Для нас было важно показать, что люди, для которых здоровье – это профессия, ещё и в своей жизни следуют принципам здорового образа жизни. Они могут своим примером мотивировать и других заботится о своём здоровье», – отмечает Александр Руденко.

А наш проект «Прогулка с врачом. Доктор смех» своей второй частью просто покорил участников всероссийского форума. Йогу смеха в крае активно продвигают в массы уже на протяжении нескольких лет и приморцы оценили её как отличную антистрессовую тренировку. Более того здоровый смех повышает иммунитет и замедляет процессы старения организма.

«Мы наш проект «Доктор смех» представили на форуме и как помощь в восстановлении людей, которые переболели ковидом. Конкурсная комиссия даже решила испытать на себе волшебное действие смеха, а гости из разных регионов страны заинтересовались нашей практикой. Приморский край выступил как новатор», – не без гордости отметила сертифицированный тренер по йоге смеха Оксана Власова.

Добавим, что первая составляющая проекта – «Прогулка с врачом» приближается к своему девятилетию. Главной «прогульщицей», инициатором и вдохновителем идеи стала Анжелла Кабиева, сегодня – главный врач Владивостокской поликлиники №3, а на момент создания проекта – руководитель Владивостокского клинико-диагностического центра. Восемь лет назад на прогулки с врачами выходили единицы, и то – в краевом центре, теперь же проект популярен не только во Владивостоке, он давно вышел за границы города, и даже края, получил всероссийское признание, став массовым движением.

«Наш опыт оказался интересен людям из других регионов, — говорит Анжелла Кабиева. — Например, к нам общаются за опытом из Свердловской области, Благовещенска. И я всегда с радостью рассказываю о том, как это начиналось, как развивалось, какие есть трудности. Необходимо понимать, что здоровый образ жизни — это выбор каждого. Мы счастливы, что наше движение помогает нашил людям осознать важность здорового образа жизни и что с каждым годом его сторонников, в том числе и в Приморье, становится всё больше».

Хороший повар стоит доктора

Большой интерес вызвал как на форуме в Москве, так и обсуждении во Владивостоке проект «Здоровая кухня Приморья».

«Проект интересный, более того – единственный в России. Мы его реализовали вместе с краевым министерством здравоохранения, представителями Ассоциации рестораторов и отельеров во Владивостоке. Проект направлен на обучение нашего населения принципам здорового питания. В конечном итоге это и профилактика алиментарно-зависимых заболеваний, и уменьшение инвалидизации как детского, так и взрослого населения, и минимизации экономических рисков для бизнеса. Здоровое питание – это не лечебное и не лечебно-профилактическое питание, это питание, которое определено продуктами общего назначения, которые широко представлены на потребительском рынке, просто их нужно правильно применять и готовить, менять структуру питания в семье, и тогда это приведёт к здоровому обществу», – рассказала начальник отдела гигиены питания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Приморскому краю Ольга Шорникова.

Собравшиеся жаждали подробностей и раскрытия секретов кулинарного мастерства, не утерпела даже министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, поинтересовавшаяся каким-нибудь рецептом. Но их предложили искать на сайте конкурса «Здоровая кухня Приморья» или краевого управления Роспотребнадзора.

Неожиданную точку в разговоре о здоровье поставила министр культуры Приморского края Елена Бронникова. Она напомнила, что здоровый образ жизни – это не только рациональное питание, физкультура и спорт, профилактика заболеваний. Не менее (если даже не более) важен здоровый образ мысли.

«Универсального рецепта, чтобы общество было здоровым, увы, нет. Но культура необходима для здоровья и долголетия как воздух», – подчеркнула она. И пригласила всех, кто хочет продлить свою молодость и зарядиться энергией принять участие в различных культурных проектах, реализуемых в крае. Например, «Бодрая суббота» собирает любителей пения в Адмиральском сквере Владивостока не только собственно для пения, но и для дыхательной гимнастики. А проект «Библионяня» поможет родителям воспитать здоровых детей. Ведь здоровье как и честь следует беречь смолоду.

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