В Челябинской области снова зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье

15 августа 2021, 10:15 Анна Семенова

Ежедневно на Южном Урале проводят тысячи тестов на ковид, фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

За сутки скончались 20 человек.

По сообщению минздрава, за сутки прибавился 381 подтвержденный случай заболевания, в то время как выписано из больниц было 280 человек. Сегодня продолжают болеть 6526 человек.

Вновь установлен антирекорд по смертям. Не смогли справиться с болезнью 20 человек. Все они умерли непосредственно от Covid-19.

Между тем, не уменьшается количество тех, кто хочет нажиться на пандемии. На днях стало известно, что некий южноуральский предприниматель пытался продать забайкальской больнице фальсифицированные медицинские халаты, предназначенные для работы в «красной зоне». На конкурс бизнесмен выставил спецодежду по заниженной цене. На обычные халаты он переклеил необходимую маркировку и отправил товар на 3 миллиона рублей в медучреждение.

К счастью, воспользоваться этими халатами врачи не успели. Челябинца задержали сотрудники полиции, товар был изъят. Теперь преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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