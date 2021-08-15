В Челябинской области снова зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса

За сутки скончались 20 человек.
По сообщению минздрава, за сутки прибавился 381 подтвержденный случай заболевания, в то время как выписано из больниц было 280 человек. Сегодня продолжают болеть 6526 человек.
Вновь установлен антирекорд по смертям. Не смогли справиться с болезнью 20 человек. Все они умерли непосредственно от Covid-19.
Между тем, не уменьшается количество тех, кто хочет нажиться на пандемии. На днях стало известно, что некий южноуральский предприниматель пытался продать забайкальской больнице фальсифицированные медицинские халаты, предназначенные для работы в «красной зоне». На конкурс бизнесмен выставил спецодежду по заниженной цене. На обычные халаты он переклеил необходимую маркировку и отправил товар на 3 миллиона рублей в медучреждение.
К счастью, воспользоваться этими халатами врачи не успели. Челябинца задержали сотрудники полиции, товар был изъят. Теперь преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.
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