В Челябинской области продолжает расти заболеваемость ковидом

Аргументы Недели → Здоровье

13 августа 2021, 12:02 Анна Семенова

От ковида защитит только прививка. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Публикуем список мест, где можно сделать прививку в выходные.

На сегодняшний день болеет коронавирусом 6369 южноуральцев (это те, кто обратился к врачу). За сутки заболевших стало больше на 375 человек. За минувшие сутки от болезни скончались 19 человек.

Узнать точный диагноз хотели 13 971 человек, именно столько анализов на «корону» провели в области за 24 часа.



Между тем, врачи не устают повторять: от осложнений и смерти может спасти только прививка. Она не даст вам 100% гарантии того, что вы не заболеете, но перенесете вирус вы намного проще и без последствий.

Вот где можно привиться в выходные дни:

В Челябинске в субботу, 14 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

В Челябинске в воскресенье, 15 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

В Магнитогорске в пятницу, 13 августа:

Парк «У Вечного огня» с 17:00 - 19:00

В Магнитогорске в субботу, 14 августа:

Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00

В Магнитогорске в воскресенье, 15 августа:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка»с 12:00 - 17:00

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00

В Пласте в субботу, 14 августа:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

В Пласте в воскресенье, 15 августа:

ТК «Карат» с 8:00 - 12:00

В Сатке в субботу и воскресенье:

п. Межевой, магазин «Пятёрочка» с 10:00 - 12:00

В Аше в воскресенье, 15 августа:

Центральная площадь с 11:00 - 14:00

В Копейске в субботу, 14 августа:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00

В Касли в субботу, 14 августа:

ДК им. Захарова с 11:00 - 14:00

В Касли в воскресенье, 15 августа:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00

В Коркино в субботу, 14 августа:

Стадион «Горняк» с 18:00 - 20:00

В Коркино в воскресенье, 15 августа:

Магазин «Светофор» с 10:00 - 13:00

В Еманжелинске в субботу, 14 августа:

п. Красногорский, магазин «Пятёрочка» с 10:00 - 13:00

В Еманжелинске в воскресенье, 15 августа:

Магазин «Магнит» с 10:00 - 14:00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости