В Челябинской области продолжает расти заболеваемость ковидом

Публикуем список мест, где можно сделать прививку в выходные.
На сегодняшний день болеет коронавирусом 6369 южноуральцев (это те, кто обратился к врачу). За сутки заболевших стало больше на 375 человек. За минувшие сутки от болезни скончались 19 человек.
Узнать точный диагноз хотели 13 971 человек, именно столько анализов на «корону» провели в области за 24 часа.
Между тем, врачи не устают повторять: от осложнений и смерти может спасти только прививка. Она не даст вам 100% гарантии того, что вы не заболеете, но перенесете вирус вы намного проще и без последствий.
Вот где можно привиться в выходные дни:
В Челябинске в субботу, 14 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТК «КС» с 12:00 - 15:00
В Челябинске в воскресенье, 15 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
В Магнитогорске в пятницу, 13 августа:
Парк «У Вечного огня» с 17:00 - 19:00
В Магнитогорске в субботу, 14 августа:
Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00
В Магнитогорске в воскресенье, 15 августа:
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ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00
В Миассе в субботу и воскресенье:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00
В Златоусте в субботу и воскресенье:
ТРК «Тарелка»с 12:00 - 17:00
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00
В Пласте в субботу, 14 августа:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
В Пласте в воскресенье, 15 августа:
ТК «Карат» с 8:00 - 12:00
В Сатке в субботу и воскресенье:
п. Межевой, магазин «Пятёрочка» с 10:00 - 12:00
В Аше в воскресенье, 15 августа:
Центральная площадь с 11:00 - 14:00
В Копейске в субботу, 14 августа:
ТК «Слава» с 10:00 - 13:00
В Касли в субботу, 14 августа:
ДК им. Захарова с 11:00 - 14:00
В Касли в воскресенье, 15 августа:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00
В Коркино в субботу, 14 августа:
Стадион «Горняк» с 18:00 - 20:00
В Коркино в воскресенье, 15 августа:
Магазин «Светофор» с 10:00 - 13:00
В Еманжелинске в субботу, 14 августа:
п. Красногорский, магазин «Пятёрочка» с 10:00 - 13:00
В Еманжелинске в воскресенье, 15 августа:
Магазин «Магнит» с 10:00 - 14:00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.
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