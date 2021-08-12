Вакцинация от гриппа защитила южноуральцев от микс-инфекции

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12 августа 2021, 17:33 Анна Семенова

Микс-инфекция очень опасна. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Сочетание коронавируса с сезонным заболеванием очень опасно.

Сегодня в Челябинской области не самая благоприятная ситуация с коронавирусом. Люди болеют целыми семьями. Вновь больницы переполнены. Грядет новый учебный год, в одном месте сосредоточится большое количество школьников и студентов. Люди вернутся из отпусков. Медики говорят о том, что больных станет намного больше. А осенью традиционно придет и грипп. Соединение гриппа и коронавируса очень опасно.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Раиса Косарева предоставила такие цифры: в прошлом году от гриппа привилось 54% населения Челябинской области и это помогло избежать случаев микс-инфекции.

Учебный год пройдет с соблюдением всех санитарных правил, которые позволят не допустить вспышки коронавируса в коллективах. Родителей просят не вести ребенка в садик или школу, если у него есть признаки заболевания.

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