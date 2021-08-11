Южноуральцы начали привозить коронавирус из отпусков

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11 августа 2021, 12:10 Анна Семенова

Обязательные тесты для приехавших из-за границы показывают много заболевших. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панор

Только в июле сданные после поездки обязательные ПЦР-тесты показали 189 заболевших.

Жители Челябинской области очень ждали открытия границ и, как только это случилось, многие поспешили отправиться в отпуск за рубеж.

По правилам приехавшие из других стран южноуральцы обязаны в кратчайшие сроки сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить свои результаты в Госуслуги. Итоги исследований таковы: только в июле 189 тестов оказались положительными. Сдали анализы 16600 человек.

В первую неделю августа из 3326 тестов положительными оказались 46.

Среди тех, кто никуда далеко из области не уезжал, заболеваемость тоже растет. За сутки прирост подтвержденных случаев - 386. Скончались от ковида 19 человек.

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