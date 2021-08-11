Британские врачи сообщили, что отказ от ежедневного душа приводит к возникновению кожных заболеваний и неприятного запаха

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11 августа 2021, 11:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Если человек не будет принимать душ ежедневно, то у него могут развиться кожные заболевания. Соответствующий материал появился на страницах Daily Mail, которое ссылается на врачей из Великобритании.

Так, специалист Эмеки Окорочи подчеркнул, что решение не прибегать к регулярным водным процедурам грозит появлением псориаза, акне и дерматита. По словам косметолога Ялды Джамала, работающего в Dr Yalda Clinics, отказ от ежедневного душа способствует тому, что “сочетание пота, мертвых клеток и грязи” нарушает защиту человеческого организма от физического воздействия, солнечных лучей.

Ко всему прочему, Окороча отметил, что тем самым размножаются бактерии, в результате чего тело человека будет источать неприятный запах. Доктор Рекха Тейлор из клиники Health & Aesthetics рекомендовала купаться в вечернее время.

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