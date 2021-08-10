В Челябинской области за сутки от ковида скончались 25 человек
10 августа 2021, 13:28 Анна Семенова
Но власти называют ситуацию контролируемой и не планируют вводить ограничения.
На сегодняшний день с диагнозом коронавирус проходят лечение 6147 южноуральцев. За сутки прирост подтвержденных случаев – 365. Кроме того, статистика говорит о рекордном количестве смертей, за один день скончались 25 человек.
Тем не менее, на сегодняшнем брифинге вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что ситуация пока стабильная. Очагов заболеваемости на прошлой неделе не было. Снизилось количество болеющих детей. Чаще всего регистрируется ОРВИ-форма ковида, в 32% случаев – пневмония, а 22% вовсе переносят болезнь бессимптомно.
О каких-либо новых ограничениях для Челябинской области речь не идет. Переводить школьников на дистанционное обучение не будут. Учебные заведения разделят потоки детей при организации питания и на переменах.
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