360 жителей Челябинской области за сутки заболели ковидом

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8 августа 2021, 11:57 Анна Семенова

Заболевших становится больше. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

17 человек скончались из-за вируса.

Ежедневная статистика областного минздрава в последний месяц практически неизменна. Заболевших и скончавшихся из-за коронавируса меньше не становится. Наоборот, ненамного, но количество их постепенно увеличивается. На 8 августа цифры такие: 360 новых случаев, 17 смертей.

Совсем скоро новый учебный год и прогноз врачи дают неутешительный: заболевших станет в разы больше. Всем, кто еще не успел поставить прививку, рекомендуют поскорее это сделать. Ждать определенного типа вакцины не стоит, пока выбора пациентам не дают, решение о применении того или иного препарата принимает только доктор, на основании анамнеза и противопоказаний. Все предлагаемые сегодня вакцины одинаково эффективны и безопасны.

Кстати, частные клиники отмечают, что многие челябинцы обращаются к ним с вопросом о платной вакцинации от ковида. Такой услуги пока нет, прививку сделать можно только в поликлинике по месту жительства, либо в мобильных пунктах ТРК по выходным.

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