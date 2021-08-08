Олимпийское золото для врачей: челябинцы опубликовались в британском журнале

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8 августа 2021, 11:36 Анна Семенова

Челябинские врачи доказали всему миру качество своей работы

Два профессора южноуральского медвуза впервые оказались на страницах авторитетного издания



В том, что российские врачи одни из лучших в мире, сомневаться не приходится. И особенную гордость вызывают челябинские медики, чьи имена гремят в разных точках Земли. Например, сейчас научное сообщество обсуждает сенсационную статью в известном британском журнале Nature, авторами которой стали профессора Южно-уральского государственного медуниверситета. Галина Игнатова и Владимир Антонов в соавторстве с главным пульмонологом России Сергеем Авдеевым написали о вакцинации от пневмококковой инфекции пациентов с ХОБЛ.

Челябинцы впервые смогли высказать свое мнение на страницах столь авторитетного издания. Подготовка к публикации шла несколько лет.

Издание «Южноуральская панорама» цитирует и.о. ректора ЮУГМУ Андрея Важенина: «Это колоссальный успех, золото высшей пробы. Такое достижение в научном мире сравнимо с золотой медалью Олимпиады…»

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