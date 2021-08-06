В выходные жителей Челябинской области ждут на вакцинацию в ТРК

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6 августа 2021, 12:58 Анна Семенова

Вакцина защитит от серьезных последствий ковида. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

За сутки в регионе 355 новых заболевших и 15 скончавшихся.

По сообщению регионального минздрава, на 6 августа прибавилось 355 новых случаев подтверждения коронавируса. От коварного вируса скончалось 15 человек.

Защитить от серьезных последствий ковида, в том числе от летального исхода, может только вакцинация. В выходные всех приглашают сделать прививку в торгово-развлекательных комплексах. Представляем расписание.

В Челябинске, в субботу, 7 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00, около Леруа Мерлен – до 15:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Родник»с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Горки» с 10:00 - 14:00

В Челябинске в воскресенье, 8 августа:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

В Магнитогорске в пятницу, 6 августа

Парк «У Вечного огня» -до 19:00

В Магнитогорске в субботу, 7 августа:

Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00

В Магнитогорске в воскресенье, 8 августа:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00

В Миассе в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00

В Златоусте в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00

В Кыштыме в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:

ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00

В Чебаркуле в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:

Колхозный рынок с 8:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00

В Пласте в субботу, 7 августа:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

В Пласте в воскресенье, 8 августа:

ТК «Карат» с 8:00 - 12:00

В Копейске в субботу, 7 августа:

Автовокзал с 10:00 - 13:00

В Коркино в субботу, 7 августа:

Городской рынок с 8:30 - 11:30

В Коркино в воскресенье, 8 августа:

ТК «Шахтёр» с 10:00 - 13:00

В Еманжелинске в воскресенье, 8 августа:

ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.

С собой нужно взять СНИЛС, полис ОМС и паспорт. А также средства индивидуальной защиты.

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