В выходные жителей Челябинской области ждут на вакцинацию в ТРК

За сутки в регионе 355 новых заболевших и 15 скончавшихся.
По сообщению регионального минздрава, на 6 августа прибавилось 355 новых случаев подтверждения коронавируса. От коварного вируса скончалось 15 человек.
Защитить от серьезных последствий ковида, в том числе от летального исхода, может только вакцинация. В выходные всех приглашают сделать прививку в торгово-развлекательных комплексах. Представляем расписание.
В Челябинске, в субботу, 7 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00, около Леруа Мерлен – до 15:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
ТК «КС» с 12:00 - 15:00
ТРК «Родник»с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Горки» с 10:00 - 14:00
В Челябинске в воскресенье, 8 августа:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
В Магнитогорске в пятницу, 6 августа
Парк «У Вечного огня» -до 19:00
В Магнитогорске в субботу, 7 августа:
Парк «У Вечного огня» с 11:00 - 14:00
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00
В Магнитогорске в воскресенье, 8 августа:
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 11:00 - 15:00
Поддержите издание
В Миассе в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00
В Златоусте в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
В Кыштыме в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:
ТЦ «Радуга» с 10:00 - 14:00
В Чебаркуле в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа:
Колхозный рынок с 8:00 - 13:00
Минирынок с 13:00 - 16:00
В Пласте в субботу, 7 августа:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
В Пласте в воскресенье, 8 августа:
ТК «Карат» с 8:00 - 12:00
В Копейске в субботу, 7 августа:
Автовокзал с 10:00 - 13:00
В Коркино в субботу, 7 августа:
Городской рынок с 8:30 - 11:30
В Коркино в воскресенье, 8 августа:
ТК «Шахтёр» с 10:00 - 13:00
В Еманжелинске в воскресенье, 8 августа:
ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.
С собой нужно взять СНИЛС, полис ОМС и паспорт. А также средства индивидуальной защиты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости