За сутки в Челябинской области от коронавируса скончался 21 человек

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5 августа 2021, 11:10 Анна Семенова

Смертность от коронавируса в регионе растет. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

А в это время в городе Троицке ищут преступников, которые подделывали справки о вакцинации.

Сегодняшняя статистика минздрава такова: к уже болеющим коронавирусом южноуральцам прибавилось 352 человека. Таким образом, всего сейчас проходит лечение 5836 человек.

Не смогли справиться с вирусом 21 человек. Все они умерли непосредственно от ковида.

Сообщается также, что в последний месяц увеличилось количество диагностированной ковидной пневмонии у детей. Наибольший рост заболеваемости на текущей неделе наблюдается у ребят 7-14 лет.

Тем временем южноуральцы ищут способ обойти вакцинацию. И злоумышленники предлагают им такую возможность. В городе Троицке обнаружено 40 поддельных справок о прививках. Возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают всех, кто причастен к преступлению. Виновные могут лишиться свободы на срок до двух лет.

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