Педиатр Юлия Журавлева рассказала о безальтернативности грудного вскармливания

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 августа 2021, 10:42

С появлением малыша жизнь родителей кардинально меняется, у них появляется основная цель – сделать все, что в их силах, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым. И грудное молоко является не только идеальным питанием для наворожённого, но и особенным «мостиком» от мамы к малышу, связующим, обеспечивающим их особую эмоциональную связь.

По инициативе Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ) каждый год с 1 по 7 августа во всем мире проводится «Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания». Выбор даты не случаен: именно 1 августа 1990 года была принята Декларация о защите и поощрении и поддержке грудного вскармливания. Тема всемирной недели в 2021 – «Защита грудного вскармливания: коллективная ответственность».

О том, насколько важно для ребенка, мамы, и для всей семьи грудное вскармливание, рассказала начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска, врач-педиатр и мама четырех детей Юлия Журавлева. Эксперт также дала практические советы в помощь молодым мамам.

- ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание на протяжение первых шести месяцев. Его следует начинать в течение первого часа после рождения малыша. Чему, если нет противопоказаний, придерживаются все родильные дома. Грудное следует проводить по требованию – так часто, как того хочет ребенок, и кормить и днем, и ночью. Желательно избегать использования бутылочек и сосок-пустышек при грудном вскармливании, если в этом нет необходимости, - отметила Юлия Журавлева.

Если обратиться к статистике, в целом в РФ за 15 лет наметилась тенденция к улучшению показателей грудного вскармливания. Доля детей, находящихся на нем в 1999 году, была 27,6%, а последние 13 лет цифры выросли и варьируются в разных регионах от 39% до 41%.

Юлия Журавлева подчеркнула, что преимущества грудного молодка для здоровья детей невозможно переоценить.

- Грудное молоко является идеальной пищей для новорожденных и детей грудного возраста. Оно содержит все питательные вещества, необходимые детям для здорового развития, оно безопасно и содержит антитела, способствующие защите детей от распространенных детских болезней – таких, как диарея, пневмония, являющиеся двумя основными причинами смерти детей в мире. Это очень важно во время пандемии по новой коронавирусной инфекции, - отметила эксперт.

Еще один плюс в польщу грудного молока: оно всегда легкодоступно, потому что мама рядом. Оно не только обеспечивает надлежащее питание для детей грудного возраста, но и снижает риски развития рака молочной железы и яичников, диабета второго типа и послеродовые депрессии у мам.



Многие мамы, возвращаясь из роддома, замечают снижение выработки молока. Юлия Журавлева, сама будучи многодетной мамой, успокаивает: этот процесс вполне естественен, и главное здесь – не паниковать и не заменять грудное молоко смесями:

- Необходимо успокоиться и понять, что это временное явление. Для успешной лактации матери в доме необходима спокойная остановка, полноценный рацион, достаточный отдых, пребывание на свежем воздухе и постоянное внимание и помощь близких. Очень важно, чтобы при временном снижении лактации ребенку не начали давать искусственные смеси или большое количество жидкости, поскольку это сразу расслабляет сосательную активность ребенка. Маме необходимо знать, что лактация обычно имеет цикличный характер с лактационным кризами через 1,5-2 месяца, и самое важное и трудное – это удержать выработку молока в первый криз. В это время можно посоветовать как можно чаще давать грудь ребенку, в том числе и ночью.

Врач уверяет, что именно частое сосание груди является самым мощным стимулом выработки молока. К тому же у мамы вырабатывается именно столько молока, сколько нужно ребенку.

- На протяжение первого месяца вы привыкните друг к другу, и к режиму дня, к определенным объемам того молока, который будет употреблять ребенок. И очень важно понимать, что каждый малыш индивидуален, он не похож на всех остальных. Выполняя рекомендации вашего участкового врача, который будет к вам приходить, или консультанта по грудному вскармливанию, вы обязательно добьётесь успеха.

Юлия Журавлева также обращает внимание на важность единения матери и ребенка при кормлении грудью. Этот процесс оказывает очень глубокое взаимное эмоциональное воздействие.

- Ни один заменитель грудного молока не несет в себе информацию о любви и нежности. Как говорят: молоко это материализованная нежность матери. И очень важно, что дети, которые длительно вскармливались грудным молоком отличается гармоничностью, хорошим физическим развитием, они более спокойны, уравновешены, доброжелательны, а впоследствии становятся внимательными и заботливыми родителями, - считает врач.

Грудное молоко представляет собой поистине незаменимый продукт, предназначенный самой природой для вскармливания наших детей первого года жизни, а у кого поучится – и старше. Оно имеет значительные преимущества перед искусственными смесями. Несмотря на развитие науки и индустрии детского питания, альтернативы грудному вскармливанию все-таки нет, уверена эксперт. Грудное молоко превосходит все заменители, в том числе и детские адаптированные молочные смеси промышленного производства.

- Очень бы хотелось предположить, что чем больше вокруг нас кормящих матерей, и больше детей, выросших на материнском молоке, тем человечнее станут отношения между людьми.

Хочу пожелать нашим мамам и их малышам здоровья и сказать: мамина грудь – это просто прекрасно: вкусно, полезно и так безопасно! Словно в ребячью вливаются кровь радость, надежда, покой и любовь! Берегите себя, своих близкий и своих малышей. Кормите их грудным молоком, как минимум, до шести месяцев, а если получится – и дольше. Здоровья и всего вам самого лучшего! – заключила Юлия Журавлева.

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