В Челябинскую область привезли большую партию вакцины «Спутник Лайт»

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2 августа 2021, 17:17 Анна Семенова

Вакцинация - единственный способ остановить пандемию. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Но выбирать препарат нельзя, врач назначает его по показаниям

По статистике минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировано 346 новых заболевших коронавирусом. Скончались от болезни 16 человек.

Врачи не перестают говорить о том, что укротить пандемию сможет только вакцинация и соблюдение санитарных норм. Для тех, у кого есть противопоказания к препарату «Спутник V», в регион поступает новая вакцина «Спутник Лайт». Она вводится однократно и имеет щадящий состав. Сегодня в Челябинскую область привезли 17800 доз. На днях все они будут распределены по поликлиникам.

Важно напомнить, что выбирать по своему усмотрению вакцину нельзя, назначение делает врач по индивидуальным показаниям пациента.

Привиться можно с понедельника по пятницу в поликлинике (запись через портал Госуслуг или по единому номеру 122). В выходные всех желающих ждут в торговых центрах и СНТ. Например, в минувшие субботу и воскресенье вакцину получили 1730 южноуральцев.

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