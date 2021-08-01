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Врач-гепатолог Сергей Бацких перечислил самые распространённыме места заражения гепатитом

, 19:11 Источник: Говорит Москва

Врач-гепатолог Сергей Бацких перечислил самые распространённыме места заражения гепатитом
фото: pixabay.com

Стоматологические кабинеты являются самым распространённым местом заражения гепатитом. Такое мнение выразил врач-гепатолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких.

Среди наиболее распространённых путей заражения гепатитом врач также назвал употребление наркотиков, татуаж, пирсинг, маникюр, педикюр, выполненные в «сомнительных местах», беспорядочную половую жизнь, гомосексуальные контакты и диализ.
Бацких в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что заразиться гепатитом можно через кровь. По его словам, на первом месте - стоматология.

Доктор подчеркнул, что для заражения вирусом гепатита B нужна одна стотысячная миллилитра крови, содержащая вирус. Вирусом гепатита C заразиться немного сложнее.

Бацких призвал людей лечиться в проверенных местах, обращаться к специалистам, которые имеют представление об асептике и антисептике. Стоматолог должен при пациенте достать из шкафа опечатанный пакет герметичный и распечатать наконечник для бормашины, инструменты, которые он будет использовать для лечения зуба.

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