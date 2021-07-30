В борьбе с COVID-19 в Приморье смогли соединить полезное с приятным

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30 июля 2021, 03:46

Сошедшая этим летом с небес на земли и воды Приморского края редкостная и продолжительная жара заставила людей искать прохлады на набережных, пляжах и в купальнях. Народ оккупирует места массового отдыха, воспринимая так неожиданно образовавшиеся тропики как компенсацию за ставшей невозможной из-за короновируса и в прошлом, и в этом году поездки к тёплому морю в Таиланд, Вьетнам или в другие юго-восточные страны. При этом за стенаниями о духоте мало кто вспоминает о никуда не девшейся опасности заразится COVID-19. Тогда как коварный вирус продолжает своё наступление – ежедневно в крае выявляют по две с половиной сотни новых случаев заболевания. Единственным способом избежать тяжёлых последствий был и остаётся вакцинопрофилактика.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко называет ситуацию в медицине края сложной: «Благополучие в системе здравоохранения не достигнуто, в том числе потому, что мы второй год живём в условиях пандемии коронавируса. Развернуто более двух тысяч трёхсот коек, ограничено оказание плановой медпомощи, врачи работают на пределе…». Глава края не устаёт напоминать землякам, что единственным способом избежать тяжёлых последствий коронавируса остается прививка.

Впрочем, для кого-то глава исполнительной власти – не авторитет, особенно в медицинских вопросах. Такие фомы неверующие полагают, что чиновники намеренно сгущают краски, преследуя какие-то свои корыстные интересы. Хотя с не меньшей убеждённостью, что их злонамеренно водят за нос, они игнорируют и мнение врачей и инфекционистов.

Но вот что рассказывает заведующий специализированной реанимацией инфекционного госпиталя Находкинской городской больницы Илья Капшук: по сравнению с пиком второй волны коронавирусной инфекции тяжёлых и крайне тяжёлых больных стало более чем в два раза больше – в январе 2021 года в специализированной помощи при жизнеугрожающих острых состояниях нуждался только каждый седьмой из госпитализированных пациентов.

«Агрессивный штамм SARS-CoV-2 быстрее распространяется и обладает большей летальностью. Вызывает стремительное и обширное поражение лёгких. У пациентов чаще возникают цитокиновый шторм. Врачи называют такое состояние «самоубийством организма». Цитокиновый шторм проносится по организму с разрушительной скоростью, убивая на своём пути всё подряд! Под удар попадают здоровые органы – почки, сердце, головной мозг, печень. Начинается полиорганная недостаточность. Этот неконтролируемый всплеск иммунных комплексов часто приводит к фатальному отключению органов», – предостерегает Илья Капшук.

Находкинские медики обращают внимание и на ещё одну опасную особенность COVID-19: инфекция утяжеляет имеющуюся патологию – сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательных систем, почек, онкологию, которые к тому же часто сопровождаются инсультами и инфарктами. Но врачи ковидного госпиталя Находкинской горбольницы подчёркивают: среди не справившихся с особо опасной инфекцией отсутствуют пациенты, которые прошли вакцинацию.

С мнением коллег полностью согласна главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморского края, заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета доктор медицинских наук профессор Анна Симакова.

«Уже больше года мы работаем в ковидном госпитале, я консультирую весь край, общаюсь с коллегами из других регионов России – и все говорят, что растёт количество повторных случаев заражения. При этом нет оснований полагать, что повторное заболевание будет легче первого. Все риски сохраняются. Только вакцинация полностью защитит от возможности тяжёлого течения болезни и смерти. Замечу также, что вакцина не гарантирует стопроцентную защиту от заболевания, но она всегда предотвращает летальный исход.

Вакцинация – это защита от тяжёлого поражения лёгких, которая приводит к выраженной дыхательной недостаточности. Привитые пациенты не попадают в палаты интенсивной терапии, а переносят заболевание в лёгкой степени. А главное – вакцинация спасает от летального исхода, что, согласитесь, лучший показатель эффективности прививки. И это касается любой инфекции и правил вакцинопрофилактики.

В крае, в том числе в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, открываются мобильные пункты вакцинопрофилактики в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах, организуются выездные бригады на предприятия – процесс прививки становится максимально удобным для граждан. Пожалуйста, не искушайте судьбу, сделайте прививку».

На резкое увеличение числа людей, заболевших новой коронавирусной инфекцией, обращает внимание и главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.

«Динамика хорошо видна на примере количества обращений в амбулаторный инфекционный центр нашей поликлиники на Светланской, 131. Если ещё полтора месяца назад было от пятнадцати до тридцати обращений в день и из них только единицы получали положительный тест на COVID-19, то в настоящее время ежедневно обращается более ста человек и у пятидесяти процентов из них мы подтверждает новую коронавирусную инфекцию путём исследования ПЦР. Мы видим, что рост заболеваемости значительный. Остановить этот процесс, защитить нас с вами может только вакцинация. Это единственный способ специфической профилактики. Впрочем, и не специфические меры – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытьё рук,правильный образ жизни и укрепление здоровья также следует строго соблюдать.

Сегодня достаточно активно люди идут на вакцинацию, поэтому мы развернули мобильные пункты в торговом центре «Центральный» (здесь мобильный пункт работает по понедельникам, средам, пятницам с четырнадцати до восемнадцати часов), а также в холле Владивостокского цирка (здесь мобильный пункт работает в дни представлений за час до начала и до восьми вечера). Медики делают процесс вакцинации максимально удобным для приморцев.

Наряду с этим чрезвычайно важным остаётся процесс восстановительной терапии для людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Потому что это не просто вирусное заболевание, к которым человечество привыкло, когда выздоровление наступает за семь-десять дней без последствий. К сожалению, годовой опыт работы с этой инфекцией показывает, что восстановление происходит медленно, трудно и у каждого человека наблюдаются свои особенности в фоновых заболеваниях. Тяжесть перенесённого COVID-19 имеет значение в процессе восстановительного периода. С самого первого дня проводим восстановительную терапию людям, перенёсшим болезнь в тяжёлой и среднетяжёлой степени. В рамках дневных стационаров в аллерго-респираторном центре и в поликлинике комплексно врач иммунолог определяет состояние иммунной системы и в зависимости от этого назначает определённый перечень мероприятий. Это и медикаментозная терапия, и физиолечение и дыхательные практики, куда активно внедряем йогу смеха, которая помогает людям увеличить дыхательную функцию и изменить настроение, потому что коронавирусная инфекция поражает не только лёгочную ткань, но и другие органы, в том числе нервную систему человек».

Согласитесь с врачами, подвергать своё здоровье повышенному риску просто неразумно, тем же, кто чихает на собственную жизнь, имеет смысл озаботится безопасностью своих родных, любимых и дорогих людей.

И хорошая новость: вакцинировавшиеся от коронавируса до 15 сентября жители Приморского края смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на две квартиры и пять автомобилей. Такой более чем убедительный стимул обрёл форму закона – его по инициативе губернатора Олега Кожемяко приняли на июльской сессии Законодательного Собрания депутаты края.

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