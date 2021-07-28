В Челябинской области у школьника в детском лагере обнаружили коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье

28 июля 2021, 19:16 Анна Семенова

Тест на ковид прошли все, кто контактировал с заболевшим. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Мальчика отправили домой, все остальные ребята остались отдыхать

В Кизильском районе жители волнуются: говорят, в детском оздоровительном лагере школьник заболел коронавирусом. Слухи таковы: всех детей вывезли, идут проверки, родители паникуют, никакой открытой информации нет. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на группу Вконтакте «А.Л.Текслер, помоги!».

Корреспонденты попытались получить комментарий в самом лагере «Солнечный», однако там говорить по телефону отказались. А вот в министерстве образования подтвердили: случай заболевания действительно был. Мальчик почувствовал себя плохо, поднялась температура. Его сразу же отправили домой, где и был сделан положительный ПЦР-тест. Сейчас школьник чувствует себя хорошо.

Остальных ребят оставили отдыхать, раньше срока смену закрывать не будут. У всех, кто был в контакте с больным, взяли анализы, они отрицательные.

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