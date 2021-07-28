В Челябинске новую волну заболеваемости ковидом ждут в сентябре

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28 июля 2021, 14:15 Анна Семенова

Школьники, вернувшись в классы, могут спровоцировать новую волну заболеваемости. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинс

1 сентября родителям разрешат прийти на линейки только если они будут проходить на улице

Каждый день в Челябинской области фиксируется более 300 новых случаев заболевания ковидом. За прошедшие сутки – 331. Растет количество диагностированных пневмоний.

По словам вице-губернатора Ирины Гехт, следующий пик ожидается в сентябре, когда студенты и школьники вернутся в свои учебные заведения, люди вернутся из отпусков, проведенных за пределами области.

Вакцина в регионе есть, ее достаточно. 27 июля поступила партия «Спутника Лайт», для тех, у кого были какие-то противопоказания к использованию «Спутника V», либо для тех, кто уже переболел.

Гехт отметила, что прививаться стали меньше. Сегодня на укол первым компонентом приходит около восьми тысяч южноуральцев в день. Раньше эта цифра достигала 12 тысяч за сутки. При этом вакцинация по-прежнему единственное, что позволит быстрее избавиться от разного рода ограничений и позволит стабилизировать ситуацию.

В частности 1 сентября на праздничные школьные линейки при условии плохой погоды родителей не допустят. Только если удастся провести мероприятия на улице, мамам и папам разрешат прийти, но в масках. Об этом сегодня рассказал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

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